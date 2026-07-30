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Первокурсники получат доступ к официальным учебным ресурсам в Max

При поддержке Минобрнауки России в приёмную кампанию 2026 г. интегрирован национальный мессенджер Max. После зачисления первокурсники смогут присоединиться к учебным чатам, подписаться на официальные каналы вузов и пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщил представитель Max.

При зачислении студенту придет уведомление от «Госуслуг» на официальные учебные чаты образовательных организаций в Max.

Замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук сказал: «Приемная кампания — это важнейший этап для тысяч абитуриентов, и мы видим, как цифровые инструменты делают его более прозрачным и комфортным. Интеграция с Max позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания. Уверен, что такие решения формируют новую культуру взаимодействия в образовательной среде. Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами».

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Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил: «Университеты активно осваивают возможности национального мессенджера: развивают официальные каналы, ведут групповые чаты, запускают собственные сервисы для поддержки приёмной кампании, взаимодействия со студентами, организации внеучебной деятельности. Max становится единой цифровой средой для коммуникации и обучения. Благодаря плодотворной работе с Минобрнауки, вузами и научными организациями мы обеспечиваем доступ к ключевым инструментам с первого дня поступления».

В Max создано более 230 тыс. студенческих чатов — в них состоят свыше 2,4 млн участников. Вузы также активно развивают официальные каналы в нацмессенджере, которых создано более 5 тыс., а их суммарная аудитория превышает 2,6 млн пользователей.

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