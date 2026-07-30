От индивидуальных практик к организационным: как вузы и НИИ внедряют ИИ (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

После анализа индивидуальных практик использования искусственного интеллекта российскими учеными Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые оценил, насколько эти технологии интегрированы в деятельность государственных организаций сферы науки — вузов и НИИ. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Как показал предыдущий опрос, большинство российских ученых уже применяют ИИ в исследовательской деятельности и отмечают его положительное влияние на скорость, качество и результативность работы. Но не только они являются пользователями таких технологий. Новый опрос руководителей государственных вузов и НИИ (май–июнь 2026, N=424 организаций, из них 250 — вузы, 174 — НИИ) позволяет оценить распространенность ИИ на институциональном уровне.

Главные выводы

ИИ находит широкое применение в деятельности организаций сферы науки, оптимизируя их бизнес-процессы и практики. ИИ-решения используются в 72% государственных вузов и НИИ, чаще всего — для проведения научных исследований (62% организаций).

Вузы внедряют ИИ-решения в целом несколько активнее, чем НИИ (75% против 67%). Наиболее заметны различия в административных и коммуникационных процессах. Так, ИИ используют для внешних коммуникаций, включая продвижение результатов исследований, 40% вузов и лишь 18% НИИ, для управления организацией — 24% и 10% соответственно, для управления персоналом — 12% и 2%. При этом непосредственно в научных исследованиях различия практически отсутствуют: ИИ применяют 60% вузов и 64% НИИ.

Чем крупнее организация, тем активнее она внедряет ИИ. Во внутренних процессах эти технологии используют 63% организаций с численностью до 500 сотрудников; 73% организаций, где работают 501–1 тыс. человек; 82% организаций с численностью 1–2 тыс. сотрудников; и 92% крупнейших организаций (2 тыс.+ сотрудников). Во многом это связано с состоянием цифровой инфраструктуры. Крупные организации значительно чаще располагают облачными сервисами (69% против 49% среди остальных), серверными кластерами (73% против 35%), собственными центрами обработки данных (37% против 11%) и суперкомпьютерами (37% против 5%).

Индивидуальное использование ИИ заметно опережает институциональное. По оценкам руководителей, ученые используют ИИ уже в 94% организаций, однако в большинстве случаев — на уровне отдельных исследователей. Только 4% руководителей считают, что ИИ используют большинство сотрудников их организации, еще в 27% — значительная часть коллектива, в 63% — лишь некоторые исследователи.

ИИ пока остается прежде всего вспомогательным инструментом. В 43% организаций, сотрудники которых применяют ИИ в научных исследованиях, к нему обращаются главным образом для подготовки текстов, перевода, поиска литературы и других сопутствующих задач. В 22% ИИ используется как инструмент для анализа данных, моделирования и решения научных задач. Для четверти организаций (26%) обе функции одинаково значимы. Лишь 2% руководителей считают, что в их организациях ИИ является неотъемлемой частью научного процесса.

В организациях, где исследователи используют ИИ, значительно чаще применяют готовые решения, российские — в 81% организаций, зарубежные — в 71%. Дообученные или адаптированные модели применяют 22% организаций, примерно столько же разрабатывают собственные модели; и сосредоточены такие проекты главным образом в естественных (68%) и технических (41%) науках, тогда как в гуманитарных они пока единичны (5%).

Руководители ожидают дальнейшего распространения ИИ. По их оценкам, через пять лет почти в половине организаций (46%) ИИ будут использовать все или большинство исследователей, еще в 38% — их значительная часть. Лишь 16% считают, что ИИ останется инструментом отдельных исследователей, а 1% полагают, что его не будут использовать вовсе.

Резюме: результаты двух опросов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что ИИ уже широко используется в российской науке как отдельными исследователями, так и организациями. Институциональное внедрение отстает от индивидуального использования, однако руководители государственных вузов и НИИ ожидают, что в ближайшие годы этот разрыв будет сокращаться, а ИИ станет привычным элементом исследовательской и организационной деятельности.