Nexign: российский бизнес переходит к гибридным СУБД-ландшафтам

Отечественные СУБД уже доминируют в корпоративном ИТ-ландшафте, однако параллельно активно используются решения с открытым исходным кодом и зарубежные системы. Об этом говорят данные исследования компании Nexign.

По данным опроса Nexign, СУБД от отечественных вендоров доминируют в инфраструктуре российских компаний — об их использовании сообщили 66% респондентов. 54% опрошенных применяют решения с открытым исходным кодом, 40% продолжают эксплуатировать зарубежные системы, еще 6% затруднились с ответом. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Такие результаты отражают переходный характер текущего этапа развития ИТ-ландшафта в России. Существенная доля зарубежных решений объясняется значительным объемом устаревшей инфраструктуры в слое прикладных корпоративных систем. Многие бизнес-критичные приложения исторически разрабатывались и внедрялись в тесной связке с конкретными СУБД. Пока прикладной слой не модернизирован или не заменен, полная миграция баз данных зачастую оказывается либо технически сложной, либо экономически неоправданной.

По данным исследования, компании в среднем используют более одного типа СУБД, комбинируя вендорские продукты и системы с открытым исходным кодом. Такой подход продиктован несколькими важными факторами. Во-первых, бизнес стремится снизить риски зависимости от вендора. Во-вторых, значительная часть существующих систем не может быть быстро выведена из эксплуатации без ущерба для бизнес-процессов. В-третьих, использование различных СУБД позволяет компаниям балансировать между стоимостью владения, доступностью квалифицированной поддержки и надежностью решения. Также наличие открытого кода дает необходимую гибкость и свободу в настройке, в то время как вендорские решения обеспечивают формальные гарантии и SLA.

Однако гибридный подход несет и определенные риски. Главный из них — возрастающая сложность администрирования и поддержки разнородной инфраструктуры. Кроме того, усложняется мониторинг и обеспечение безопасности: при неграмотном использовании открытого кода в системе могут образовываться серьезные уязвимости. Существует также риск непредсказуемого роста совокупной стоимости владения при недостаточно продуманной архитектуре.

Если говорить о критериях, на которые заказчики обращают внимание при выборе СУБД, то для 68% опрошенных компаний ключевыми требованиями являются отказоустойчивость, поддержка кластеризации и возможность быстрого восстановления после сбоев. Для 66% важны поддержка высокой нагрузки и масштабируемость, включая горизонтальное масштабирование и репликацию. Соответствие требованиям ФСТЭК и Роскомнадзора, а также наличие сертификации по защите данных указывают своим приоритетом 38% опрошенных. Это говорит о том, что для заказчиков становятся важны не только функциональность СУБД, но и технические характеристики, которым ранее уделялось меньше внимания. Компаниям сейчас не нужен «комбайн» со множеством новых функций. Прежде всего они ждут, что СУБД легко впишется в текущий ИТ-ландшафт и обеспечит безболезненный перенос данных.

«Российский бизнес демонстрирует прагматичный подход к трансформации СУБД-ландшафта, строя гибридные инфраструктуры, которые позволяют сочетать надежность, гибкость и экономическую эффективность. Оптимальная стратегия сейчас — сегментировать системы и данные по критичности, определить, какие из них можно мигрировать быстро, и выстроить дорожную карту перехода к единой отечественной СУБД. Поэтапный и стратегически выверенный подход позволит компаниям снизить риски, сохранить устойчивость ИТ-инфраструктуры и обеспечить технологический суверенитет в долгосрочной перспективе», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.