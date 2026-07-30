МТС выпустила гайд по организации мероприятий с применением ESG-практик

ПАО «МТС» объявляет о выпуске методического пособия по организации мероприятий с учетом принципов устойчивого развития. Издание разработано в рамках проекта Центра ESG МТС «Лаборатория жизненного цикла» и адресовано организаторам массовых мероприятий для повышения их экологичности и инклюзивности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Методическое пособие обобщает практический опыт МТС по внедрению ESG-практик в организацию мероприятий и содержит пошаговые рекомендации по каждому этапу подготовки – от инициирования и планирования до реализации и постаналитики. Гайд объемом 75 страниц структурирован по трем направлениям ответственности бизнеса – экологии, заботе о людях и инклюзии, а также ответственному управлению. Издание содержит практические советы и разбор частых ошибок, глоссарий терминов устойчивого развития, а каждая тема сопровождается чек-листом с пунктами «Важно сделать» и «Желательно сделать» – от организации раздельного сбора отходов и повторного использования материалов застройки до создания доступной среды для людей с инвалидностью и потребностями в сопровождении.

«Мы делимся тем, что действительно сработало на наших собственных площадках: конкретными цифрами по объемам переработки, форматами раздельного сбора отходов, решениями по доступной среде. Команда проекта старалась сделать так, чтобы любой организатор – даже без опыта работы с ESG-практиками – мог получить рабочие рекомендации и внедрить хотя бы часть решений на своем мероприятии», – сказал вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.