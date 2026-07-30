«Кинопоиск» представил персональные витрины в мобильном приложении

«Кинопоиск» обновил мобильное приложение, добавив персональные витрины стримингов — они помогут пользователю сориентироваться в библиотеках онлайн-кинотеатров и телеканалов, которые он смотрит, и выбрать, что включить следующим. Открыть новые витрины можно с главного экрана мобильного приложения, где появились логотипы и названия стримингов. Первыми в разделе отображаются те стриминги, которым пользователь поставил лайк или на которые оформил подписки и опции на «Кинопоиске». Сейчас доступны персональные витрины: «Амедиатеки», Start, «Смотрим», «Иви», «Первого канала», СТС, ТНТ, НТВ, «Кион», Okko, Wink, Premier, Netflix и Apple TV. Позже к ним добавятся Amazon Prime Video и Disney+.

Если пользователь подписан на любой из стримингов в списке, ему достаточно отметить его «лайком» на «Кинопоиске», чтобы нужная витрина сразу встала вперёд, а в подборку с новинками начали попадать фильмы и сериалы других стримингов, независимо от доступности в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска». Новые витрины помогают зрителям легко находить главные новинки и популярные тайтлы, собирая персональные рекомендации на основе их активности на «Кинопоиске»: просмотренных фильмов и сериалов, оценок, отметок «Буду смотреть» и «Неинтересно», активности в разделе «Каналы» и других действий на платформе. Часть витрин сервиса строится вокруг партнёрского контента, который можно включить сразу на «Кинопоиске» или в один клик перейти в онлайн-кинотеатр партнёра. Витрины других онлайн-кинотеатров и каналов ведут на страницы фильмов и сериалов в энциклопедии «Кинопоиска», откуда пользователь может перейти на нужный стриминг из раздела «Где смотреть».

Ежемесячно 1,4 млн уникальных пользователей «Кинопоиска» проверяют информацию в разделе «Где смотреть» на страницах фильмов и сериалов, и около миллиона переходят из «Кинопоиска» на другие сервисы.

В рамках кросс-стриминговой модели как в веб-версии, так и в мобильном приложении зритель может ориентироваться в новинках мировой и российской индустрии, узнавать даты премьер и получать рекомендации, даже если контент выходит на сторонних площадках. Ранее на главной странице сервиса появился блок «Что смотреть на стримингах и в кино», который подстраивается под отмеченные пользователем площадки, а в мобильном приложении запущен раздел-видеолента «Что смотреть» с трейлерами и тизерами, позволяющий сразу перейти к просмотру на нужной площадке или отложить проект. За формирование персонализированных кросс-стриминговых подборок в разделе отвечает обновлённый алгоритм «Мнемоник». Он запоминает интересы пользователя к проектам любых сервисов, которые тот может добавить в раздел «Мои стриминги», и выстраивает персональную ленту и подборку анонсов. Также любой понравившийся проект можно добавить в список «Буду смотреть» — приложение пришлёт push-уведомление, когда тайтл станет доступен в кинотеатрах или на цифровых витринах.