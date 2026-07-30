ИИ-решение от «СберТеха» поможет бизнесу экономить ресурсы разработчиков до 40%

Российский разработчик ПО «СберТех» реализовал ИИ-ассистента в Platform V DataSpace — модуле платформы для визуальной (low-code) разработки бизнес-приложений и управления данными. Это позволит компаниям ускорить создание прототипов сервисов и экономить до 40% ресурсов разработчиков. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

ИИ-ассистент создан на базе большой языковой модели «ГигаЧат». Он использует методы генерации с дополненной выборкой (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Такой подход помогает по текстовому описанию решать задачи при создании сервисов промышленного уровня для серверной части приложений (бэкенда): проектировать модели данных, создавать и выполнять отладку GraphQL API, отвечать на вопросы по документации и другие. Так, на этапе моделирования предметной области ассистент может предложить варианты реализации и ответить на вопросы по проектированию микросервиса, а также будет сопровождать пользователя при определении набора разрешенных запросов и политики разграничения прав.

Благодаря ИИ-ассистенту разработка на Platform V DataSpace становится проще и понятнее, сокращается время реализации проектов, снижаются нагрузка на квалифицированных специалистов и требования к начинающим разработчикам, аналитикам и бизнес-специалистам. Все это позволяет оптимальным образом распределять задачи и ресурсы, быстрее реагировать на изменения в проектах.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Опыт клиентов и внутреннее тестирование «СберТеха» подтверждают, что Platform V DataSpace сегодня эффективно используется компаниями для создания решений промышленного уровня. Более 300 микросервисов для разных бизнес-направлений реализовано на базе продукта в «Сбере» и других компаниях. Благодаря простой архитектуре и современным технологиям он помогает вдвое сократить трудозатраты разработки, почти втрое уменьшить сроки выпуска новых сервисов и до пяти раз снизить нагрузку на поддержку. С новым ИИ-помощником разработка на нашем ПО станет еще эффективнее и удобнее».

Platform V DataSpace поддерживает возможности быстрого прототипирования, поэтапного развития и оптимизации систем. Также продукт позволяет создавать приложения для крупных компаний с высокими требованиями к производительности, безопасности и масштабируемости решений. Ключевые преимущества Platform V DataSpace — это гибкие возможности поиска и получения данных, продвинутая система мониторинга, удобный визуальный редактор для работы с моделями предметной области любой сложности в соответствии с принципами предметно-ориентированного проектирования (DDD, Domain-Driven Design).