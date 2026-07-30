Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем

Группа «Теплолюкс» открыла новую производственную площадку стоимостью более 2 млрд руб., ставшую одним из крупнейших инвестиционных проектов компании последних лет. На заводе будут выпускаться системы защиты от протечек Neptun, электрические теплые полы Teploluxe и другие инженерные решения для дома. Новое предприятие позволит компании увеличить объемы производства, повысить эффективность процессов и расширить возможности для развития российских технологичных решений в сфере комфорта и безопасности жилья. Об этом CNews сообщили представители группы «Теплолюкс».

В церемонии открытия новой производственной площадки группы «Теплолюкс» приняли участие генеральный директор группы «Теплолюкс» Сергей Лебедев, заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев, а также депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Новая производственная площадка площадью почти 10 тыс. кв. м стала крупнейшей инвестицией в индустрии за последние несколько лет. Предприятие организовано в едином логистическом контуре, а программа развития предусматривает дальнейшую автоматизацию и роботизацию процессов. План модернизации предприятия рассчитан до 2031 г.

Новый завод стал не только производственной, но и кадровой инвестицией компании. Штатное расписание предусматривает порядка 250 рабочих мест. Для сотрудников внедрена комплексная программа обучения работе на новом оборудовании.

Помимо бытовых решений компания развивает направление архитектурно-промышленного обогрева, реализуя проекты для жилых зданий, коммерческой инфраструктуры и крупных индустриальных объектов.

«Открытие новой производственной площадки Группы «Теплолюкс» – это важное событие для городского округа Мытищи и показатель устойчивого развития промышленного потенциала территории. Реализация таких проектов способствует созданию новых рабочих мест, развитию компетенций и укреплению экономики региона. Мы благодарим компанию за доверие к нашему округу и уверены, что новое предприятие станет значимым вкладом в дальнейшее развитие производства и комфортной среды для жителей», – сказал заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

«Запуск новой площадки стал ответом на устойчивый рост рынка инженерных решений для дома. По данным компании, спрос на системы защиты от протечек и электрические теплые полы ежегодно увеличивается в среднем на 10–20%. Новая площадка позволит нам значительно нарастить объемы производства, повысить эффективность процессов и раскрыть потенциал автоматизации производственных и логистических операций. В планах у компании поддержание экспортной доли на уровне около 10%, а ожидаемый рост выручки по итогам 2026 г. – не менее 15%, что составит 5 млрд руб. без НДС», – сказал генеральный директор компании «Теплолюкс» Сергей Лебедев.

Завод оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, особенную гордость у компании вызывает наличие линии многопроволочной скрутки токопроводящих жил, современных лазерных комплексов с автоматической подачей деталей для маркировки изделий. Все цифровые системы предприятия работают исключительно на базе российских серверов, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности и полный контроль над данными.

Одним из направлений производства на новой площадке станет выпуск совместной разработки Neptun и «Яндекса» – системы защиты от протечек нового поколения с глубокой интеграцией в экосистему «Умный дом с Алисой». Решение автоматически обнаруживает протечку, перекрывает подачу воды и уведомляет владельца об аварии. При этом ключевые функции системы продолжают работать даже при отсутствии интернета, а резервное питание обеспечивает автономную работу при отключении электроснабжения.

Расширение производства произошло также на фоне активного развития российского рынка умного дома. Согласно исследованию ВЦИОМ, среди опрошенных россиян, недавно купивших жилье или планирующих покупку, 85% хотят, чтобы в квартире были установлены устройства умного дома, а 89% ожидают наличие таких решений в самом доме и на придомовой территории. Комфорт и безопасность входят в число главных ожиданий пользователей от подобных технологий. Одновременно рынок постепенно смещается от отдельных устройств к комплексным экосистемам, объединяющим управление инженерными системами жилья.

По оценке компании, сегодня системы защиты от протечек установлены лишь примерно в одной из десяти квартир, несмотря на высокий потенциальный ущерб от подобных аварий. Именно поэтому стратегической задачей «Теплолюкс» становится развитие категории умных инженерных решений и повышение доступности технологий для массового потребителя. Партнерство с «Яндексом» должно ускорить этот процесс за счет интеграции с одной из крупнейших российских экосистем умного дома и доступа к многомиллионной аудитории пользователей.

При проектировании новой площадки особое внимание уделялось устойчивому развитию и производственной безопасности. Предприятие полностью перешло на светодиодное освещение, что позволило исключить образование наиболее опасного класса отходов. Производство работает в соответствии со стандартами ISO 45001 и ISO 14001, подтверждающим качество продукции, безопасность труда и соответствие экологическим требованиям.