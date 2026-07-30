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Для 35 тыс. пользователей «Юрент» ввели ограничения скорости из-за сниженного рейтинга в приложении сервиса

Кикшеринг «Юрент» подвел первые итоги работы рейтинговой системы в приложении. Скоростные ограничения ввели для 35 тыс. пользователей сервиса, чей рейтинг был снижен за систематическое нарушение правил дорожного движения. Это менее 1% пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Рейтинг в приложении «Юрент» — это дополнительный инструмент повышения безопасности поездок. Базовый рейтинг каждого пользователя равен 100 баллам, однако при систематическом несоблюдении ПДД он снижается. К примеру, за неспешивание на пешеходных переходах пользователь может лишиться 10 баллов рейтинга, за неправильную парковку — 5. За снижением рейтинга следует снижение скорости: при максимально допустимом скоростном ограничении на шеринговом самокате в 25 км/ч она может быть снижена до 20% от разрешенной на конкретном участке скорости в зависимости от количества потерянных баллов. Например, в зоне с разрешенной скоростью 15 км/ч пользователь с низким рейтингом сможет ехать со скоростью только 12 км/ч.

Важно, что рейтинг не является самостоятельной санкцией и не заменяет остальные меры безопасности сервиса. Для всех пользователей продолжают действовать городские медленные зоны, запретные территории и другие инфраструктурные ограничения. За грубые нарушения пользователи, как и прежде, могут получить штраф или блокировку аккаунта.

Нарушения ПДД в большинстве случаев «Юрент» фиксирует благодаря обращениям через чат-боты в мессенджерах «Макс» и Telegram. При этом снижение рейтинга применяется не автоматически — каждое обращение о нарушении ПДД проходит проверку, а решение принимается только при наличии доказательств. Доля обращений, после которых пользователям снижали рейтинг, составила порядка 34%.

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Рейтинг также работает и в обратную сторону — если после его снижения пользователь в течение определенного времени не получает штрафов и не нарушает ПДД – рейтинг увеличивается обратно, а вместе с ним — возвращается скорость 25 км/ч. По статистике «Юрент», 96% пользователей после снижения рейтинга перестают нарушать ПДД, и со временем снова получают максимальную скорость для поездок.

«Несмотря на масштаб аудитории, 99% всех поездок на самокатах «Юрент» проходят без происшествий. Рейтинговая система позволяет точечно работать с нарушителями, не создавая дополнительных ограничений для подавляющего большинства аккуратных пользователей», — отметили представители «Юрент».

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