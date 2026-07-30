«Диасофт» и PST подтвердили совместимость СУБД Digital Q.DataBase и цифровой платформы SmartWay

Компания «Диасофт» и разработчик цифровой платформы для управления бизнес-правилами (BRMS) и стратегиями принятия решений SmartWay компания PST объявляют об успешном завершении комплексного тестирования на совместимость. По его итогам подтверждена стабильность, производительность и полная готовность СУБД Digital Q.DataBase и платформы SmartWay к совместной промышленной эксплуатации в контурах крупных предприятий, финансовых организаций и компаниях государственного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе испытаний был проверен широкий спектр критически важных корпоративных сценариев. В том числе, был успешно протестирован процесс бесшовной миграции с устаревших встроенных СУБД на Digital Q.DataBase без необходимости переписывания бизнес-логики приложений.

Ключевые проверенные направления

Поддержка распределенной архитектуры: успешная работа с изолированными базами данных для различных подсистем платформы (аудит действий, репозиторий контента Smart Content Management).

Работа со сложными данными: корректная обработка, хранение и версионирование бинарных объектов и документов, включая поддержку расширенных типов данных (JSONB, UUID, TIMESTAMP) и стандартных CRUD-операций.

Стабильность фоновых процессов: бесперебойная работа планировщика задач (Quartz Scheduler) и сервера исполнения задач при интенсивной нагрузке.

Автоматизация внедрения: успешное выполнение миграций схемы данных (Flyway) и корректная работа в контейнеризированных средах (Docker), что гарантирует легкую интеграцию в существующие CI/CD-конвейеры заказчиков.

«SmartWay от PST является мощным инструментом для цифровизации сложных бизнес-правил и стратегий принятия решений. Наши тесты доказали, что Digital Q.DataBase обеспечивает необходимый уровень производительности и надежности для таких систем. Заказчики получают готовый, полностью импортонезависимый стек, который позволяет заменить зарубежные СУБД (Oracle Database, MS SQL Server) без остановки бизнес-процессов и дорогостоящей переработки кода», – отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт».

«Переход на отечественную СУБД уровня Enterprise – это всегда вызов, особенно для платформ с распределенной архитектурой и сложной работой с контентом. Тестирование с Digital Q.DataBase показало отличные результаты: мы получили предсказуемую производительность, корректную работу всех механизмов persistence и стабильное развертывание приложений. Эта связка полностью готова к внедрению в крупных компаниях и государственных структурах», — сказал Кирилл Кулаков, партнер, руководитель банковской практики компании PST.

Оба решения включены в Единый реестр российского программного обеспечения. СУБД Digital Q.DataBase имеет сертификаты ФСТЭК России, что позволяет использовать ее для построения информационных систем, обрабатывающих персональные данные и конфиденциальную информацию в регулируемых отраслях (финансовый сектор, ТЭК, госсектор, крупный ритейл и промышленность).