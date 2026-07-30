Данные о строительстве в российских городах собрали в одном чат-боте в мессенджере «Макс»

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» запустило в мессенджере «Макс» чат-бот «Дома и цифры» с официальной статистикой по строительству и рынку недвижимости. Сервис позволяет получать данные по стране в целом, отдельным регионам и городам с населением более 100 тыс. человек. Бот разработан при участии банков и застройщиков, которые помогли определить наиболее востребованные участниками рынка показатели. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Пользователь может выбрать территорию и показатель, после чего бот сформирует текстовую справку или таблицу для выгрузки. В сервисе представлены данные о строительстве жилья, ценах на первичном и вторичном рынках, ипотеке, продажах новых домов, проектах комплексного развития территорий, а также основные социально-экономические показатели.

С помощью бота девелоперы смогут оценивать перспективы выхода в новые регионы, банки — анализировать риски. Сервис также позволит аналитикам и журналистам быстрее получать официальную статистику.

«Мы ведем постоянный мониторинг программ, которые сопровождает наша дирекция, отслеживаем динамику множества показателей по стране, чтобы понимать объективную картину. Эта информация может быть полезна строительному сектору, который масштабируется и принимает решение о возведении новых объектов в регионах. Такие данные можно собрать, обратившись к разным источникам, но быстрее взять из нашего бота, так как мы уже аккумулировали сведения у себя», — сказала директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.