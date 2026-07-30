Caviar создал новые складные Samsung Z Fold8 и Z Fold8 Ultra с Джокером, Крестным Отцом и Тони Монтаной

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar объявил о пополнении лимитированной коллекции «Легенды» моделями с культовыми персонажами кинематографа. Запуск серии приурочен к старту официальных продаж нового поколения складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В коллекцию вошли три модели, посвященные персонажам кино, ставшим культурными феноменами: «Крестный отец» (Godfather), «Лицо со шрамом» (Scarface) и «Джокер» (Joker). Главным художественным акцентом серии стала ювелирная живопись — мастера Caviar продемонстрировали владение редкой исторической техникой горячей перегородчатой эмали (Cloisonné).

Богатая палитра цветной эмали позволила с высочайшей точностью передать характер каждого героя: строгий и сдержанный образ Дона Корлеоне, хаотичный, цветастый стиль Джокера, а также экспрессивного Тони Монтану в его знаменитом белом костюме.

Портреты персонажей выполнены вручную: тончайшие золотые контуры (покрытие золотом 999 пробы) образуют ячейки, которые заполняются насыщенной эмалью синих, красных и золотистых оттенков, после чего обжигаются при высоких температурах.

Модели «Крестный Отец» и «Лицо со шрамом» выполнены на базе нового широкого складного флагмана Samsung Z Fold8. Для «Джокера» дизайнеры выбрали Samsung Z Fold8 Ultra.

Стоимость кастомных устройств серии начинается от 759 тыс. руб. за модели Samsung Z Fold8 на 256 ГБ.

Коллекция выпущена строго ограниченным тиражом: всего 19 экземпляров каждого дизайна на весь мир.