Более 48 тыс. контрактов с применением торгового бота заключили на «Портале поставщиков» за шесть месяцев 2026 года

В первой половине 2026 г. пользователи «Портала поставщиков» заключили более 48 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота. Госзаказчики благодаря снижению начальной цены в таких закупках сэкономили 2,4 млрд руб. – вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2025 г. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Применение торгового бота открывает предпринимателям возможность участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно в автоматическом режиме. Это экономит их время и позволяет предлагать продукцию большему числу потенциальных потребителей. В свою очередь, заказчики благодаря повышению конкуренции получают более выгодные ценовые предложения, что позволяет им экономить бюджетные средства. За первое полугодие 2026 г. в результате котировочных сессий с использованием торгового бота на Портале поставщиков заключили 48,2 тыс. контрактов – на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Начальная цена в ходе мини-аукционов снизилась на 2,4 млрд руб., это вдвое больше, чем годом ранее», – отметила Мария Багреева.

Торговый бот применяется на «Портале поставщиков» с 2022 г. При его подключении поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену контракта. Затем в ходе мини-аукциона бот автоматически делает ставки, пока цена не достигнет минимального значения.

«Использовать торговый бот на Портале поставщиков могут все зарегистрированные предприниматели. С января по июнь 2026 г. активнее всего его применяли поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. На них пришлось 35,9 тыс. сделок, или 74% от их общего числа», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов, а ее каталог насчитывает более 3,5 млн уникальных наименований.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.