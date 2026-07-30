Bell Integrator FabricaONE.AI реализует проект по доработке интеграционной шины для энергосбытовой компании

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) проводит этап модернизации интеграционной шины для одной из ведущих энергосбытовых компаний России. В результате внедрения нескольких десятков новых и доработанных сервисов создано единое цифровое пространство для бесперебойного обмена данными между разнородными внутренними и внешними системами заказчика. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До начала проекта ИТ-ландшафт компании состоял из систем, разработанных в разное время на разных технологических стеках. Различия в форматах данных, структурах и точках взаимодействия (API) создавали «информационные разрывы»: обмен данными между системами требовал ручных вмешательств, замедлял бизнес-процессы и повышал риск ошибок. Это ограничивало операционную эффективность и затрудняло запуск новых цифровых сервисов.

В ходе проекта эксперты Bell Integrator совместно со специалистами заказчика доработали комплексную архитектуру интеграционной шины, где каждый сервис выступает в роли «умного адаптера»: принимает данные из одной системы, преобразует их в требуемый формат и передает в целевую систему. Ключевыми функциями стали получение, конвертация, валидация и маршрутизация данных. Для обеспечения высокой скорости обработки и стабильности работы использованы проверенные инструменты: Spring Framework, Apache Camel, RabbitMQ. Все разработки велись в тесной координации с командой заказчика и в строгом соответствии с его внутренними стандартами и методологиями.

Результаты проекта

Ускорение бизнес-процессов заказчика: автоматизированный обмен данными между системами сократил время обработки заявок, счетов и отчетности.

Снижение операционных рисков: исключение ручного ввода и преобразования данных минимизировало количество ошибок и расхождений.

Прозрачность взаимодействий: единый механизм интеграции обеспечивает сквозной контроль за потоками данных и упрощает аудит.

Гибкость для новых сервисов: модульная архитектура шины позволяет быстро подключать дополнительные системы и запускать новые цифровые продукты.

Технологическая независимость: решение на базе открытых инструментов снижает зависимость от конкретных вендоров и упрощает дальнейшее развитие ИТ-ландшафта.

Для заказчика это обеспечивает переход от фрагментированной ИТ-среды к целостной экосистеме, где данные свободно и безопасно перемещаются между всеми участниками процессов. Компания получает возможность оперативно реагировать на изменения рынка, запускать новые услуги для клиентов и масштабировать цифровую инфраструктуру без длительных и дорогостоящих переделок.

«Интеграционная шина — это не просто технический слой, а стратегический актив, который превращает разрозненные системы в единый организм. Совместно с заказчиком мы создали и внедрили сервисы, где каждый выполняет четкую роль адаптера, обеспечивая бесшовную коммуникацию между платформами, разработанными в разные эпохи. Благодаря модульной архитектуре и открытому технологическому стеку заказчик получил гибкий фундамент: новые интеграции добавляются за недели, а не месяцы, а стабильность работы подтверждена промышленной эксплуатацией. Теперь бизнес может фокусироваться на развитии сервисов для клиентов, а не на преодолении технических барьеров между системами. Это качественный скачок в цифровой зрелости компании», — сказал Константин Юрасов, руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).