Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Bell Integrator FabricaONE.AI реализует проект по доработке интеграционной шины для энергосбытовой компании

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) проводит этап модернизации интеграционной шины для одной из ведущих энергосбытовых компаний России. В результате внедрения нескольких десятков новых и доработанных сервисов создано единое цифровое пространство для бесперебойного обмена данными между разнородными внутренними и внешними системами заказчика. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До начала проекта ИТ-ландшафт компании состоял из систем, разработанных в разное время на разных технологических стеках. Различия в форматах данных, структурах и точках взаимодействия (API) создавали «информационные разрывы»: обмен данными между системами требовал ручных вмешательств, замедлял бизнес-процессы и повышал риск ошибок. Это ограничивало операционную эффективность и затрудняло запуск новых цифровых сервисов.

В ходе проекта эксперты Bell Integrator совместно со специалистами заказчика доработали комплексную архитектуру интеграционной шины, где каждый сервис выступает в роли «умного адаптера»: принимает данные из одной системы, преобразует их в требуемый формат и передает в целевую систему. Ключевыми функциями стали получение, конвертация, валидация и маршрутизация данных. Для обеспечения высокой скорости обработки и стабильности работы использованы проверенные инструменты: Spring Framework, Apache Camel, RabbitMQ. Все разработки велись в тесной координации с командой заказчика и в строгом соответствии с его внутренними стандартами и методологиями.

Результаты проекта

Ускорение бизнес-процессов заказчика: автоматизированный обмен данными между системами сократил время обработки заявок, счетов и отчетности.

Снижение операционных рисков: исключение ручного ввода и преобразования данных минимизировало количество ошибок и расхождений.

Прозрачность взаимодействий: единый механизм интеграции обеспечивает сквозной контроль за потоками данных и упрощает аудит.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Гибкость для новых сервисов: модульная архитектура шины позволяет быстро подключать дополнительные системы и запускать новые цифровые продукты.

Технологическая независимость: решение на базе открытых инструментов снижает зависимость от конкретных вендоров и упрощает дальнейшее развитие ИТ-ландшафта.

Для заказчика это обеспечивает переход от фрагментированной ИТ-среды к целостной экосистеме, где данные свободно и безопасно перемещаются между всеми участниками процессов. Компания получает возможность оперативно реагировать на изменения рынка, запускать новые услуги для клиентов и масштабировать цифровую инфраструктуру без длительных и дорогостоящих переделок.

«Интеграционная шина — это не просто технический слой, а стратегический актив, который превращает разрозненные системы в единый организм. Совместно с заказчиком мы создали и внедрили сервисы, где каждый выполняет четкую роль адаптера, обеспечивая бесшовную коммуникацию между платформами, разработанными в разные эпохи. Благодаря модульной архитектуре и открытому технологическому стеку заказчик получил гибкий фундамент: новые интеграции добавляются за недели, а не месяцы, а стабильность работы подтверждена промышленной эксплуатацией. Теперь бизнес может фокусироваться на развитии сервисов для клиентов, а не на преодолении технических барьеров между системами. Это качественный скачок в цифровой зрелости компании», — сказал Константин Юрасов, руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

CNews Analytics опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новое беспилотное такси

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще