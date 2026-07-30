62% россиян заказывали товары для здоровья онлайн за последний год

«Одноклассники» провели исследование среди своих пользователей старше 35 лет и выяснили, как россияне покупают товары для здоровья в интернете и что влияет на их выбор. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей «Одноклассников» старше 35 лет из всех регионов России.

Опрос показал, что онлайн-формат в этой категории уже стал привычным для россиян: за последний год товары для здоровья в интернете покупали 62% респондентов – 28% делали это много раз, еще 25% совершали покупки один-три раза, а 9% покупали онлайн раньше. При этом потенциал роста остается высоким – 38% участников опроса пока не покупали товары для здоровья, но хотели бы протестировать этот формат.

Более 16% респондентов чаще всего покупают товары для здоровья по рекомендациям и ссылкам, в том числе из соцсетей. Наиболее востребованными для покупки онлайн россияне отметили товары повседневного спроса: витамины и БАДы покупают 38% опрошенных, а товары для ухода и профилактики – 36%. Для 44% опрошенных самое важное в интернет-покупке – выгодная цена и скидки.

Среди причин, почему покупки товаров для здоровья онлайн кажутся россиянам удобнее, респонденты чаще всего называли более широкий выбор и возможность проще найти нужный товар (35%), а также удобство сравнения цен (32%).

Онлайн-покупки воспринимаются не только как удобство, но и как способ поддерживать регулярную заботу о себе: 63% респондентов согласны, что это помогает не откладывать нужные покупки. Самым привычным форматом получения заказов стали пункты выдачи и постаматы – их выбирают 42% опрошенных. Из интересного, 43% россиян считают, что онлайн-покупки были бы еще удобнее, если бы оригинальность товара можно было легко проверить.