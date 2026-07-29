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УК «Место встречи» запустила единый центр управления вертикальным транспортом в районных центрах

УК «Место встречи» ввела в эксплуатацию центральный диспетчерский пункт (ЦДП). Он объединил мониторинг и диспетчеризацию лифтов и эскалаторов всех 26 районных центров сети. ЦДП площадью 48 кв. м разместился на третьем этаже РЦ «Место встречи Орион». Об этом CNews сообщили представители ADG group.

Ранее мониторинг вертикального транспорта осуществлялся из отдельных диспетчерских пунктов в каждом районном центре. Теперь все процессы управления выполняются из единого центра. Это позволило сократить затраты на диспетчеризацию на 75%.

Из центрального диспетчерского пункта специалисты ведут видеонаблюдение за зонами эскалаторов и подходами к ним, а также контролируют техническое состояние вертикального транспорта. Под их наблюдением находятся 165 эскалаторов и 97 лифтов во всех районных центрах сети «Место встречи».

Работу ЦДП обеспечивают 14 диспетчеров, которые работают в две смены по 12 часов. В каждую смену дежурят шесть диспетчеров и старший смены. Для них оборудованы семь рабочих мест.

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Проект реализуется поэтапно. Сейчас к центральному диспетчерскому пункту подключены 12 районных центров сети, а до 4 августа 2026 г. он будет обслуживать все объекты.

Иван Ермолин, директор по эксплуатации объектов недвижимости УК «Место встречи»: «Мы последовательно повышаем операционную эффективность районных центров "Место встречи" за счет централизации и автоматизации ключевых процессов эксплуатации. Центральный диспетчерский пункт — один из важных шагов в этой работе. Объединив мониторинг лифтов и эскалаторов в единой точке контроля, мы не только получили экономический эффект, но и сделали систему эксплуатации вертикального транспорта более прозрачной и управляемой в масштабах всей сети. При этом для нас было принципиально важно не потерять в качестве и скорости реагирования: каждая нештатная ситуация должна обрабатываться так же быстро, как раньше, когда диспетчер находился в самом здании. Поэтому мы уделили особое внимание подготовке команды, настройке систем видеонаблюдения и выстраиванию четких регламентов взаимодействия между диспетчерами и техническими службами на местах. Это решение задает новый стандарт эксплуатации для нашей компании, и в дальнейшем мы планируем применять аналогичный подход централизации и к другим инженерным системам объектов».

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