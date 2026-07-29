«Триколор» выпустил новую доступную приставку

«Триколор» объявил о выводе на рынок новой приставки для просмотра спутникового ТВ на втором телевизоре. Ее главные преимущества — доступная цена и отсутствие необходимости оформлять дополнительную подписку.

Телевизионная IP-приставка «Триколор Клиент 2» создана специально для организации комфортного мультиэкранного просмотра. Новинка позволяет смотреть каналы через спутник и интернет на втором телевизоре без дополнительных проводов и отдельной подписки.

В основе новинки лежит энергоэффективный чип Montage Sym4. Приставка оснащена Wi-Fi-модулем стандарта 802.11ac и Bluetooth v.5.0. Этого запаса пропускной способности и стабильности более чем достаточно для бесперебойного приема HD-каналов и уверенного сопряжения с пультом управления.

Приставка полноценно работает со всем парком двухтюнерных приемников «Триколор» — как с актуальными моделями, так и с оборудованием предыдущих поколений.

Ключевое преимущество «Триколор Клиент 2» — стоимость. За счет оптимизации под реальные сценарии использования второго экрана новая приставка от оператора стала доступнее модели первого поколения. В фирменном интернет-магазине стоимость новинки составляет 7,3 тыс. руб.

«Запуская новую приставку, мы опирались на обратную связь от нашей аудитории. Многим клиентам нужно просто и удобно организовать просмотр ТВ на втором экране — в спальне или на кухне. Новая приставка подключается к основному двухтюнерному приемнику по беспроводной сети, что избавляет от необходимости штробить стены и тянуть кабели. Помимо этого, мы сохранили доступную стоимость устройства и отсутствие дополнительных подписок, чтобы мультиэкранное решение было по-настоящему простым и выгодным для каждой семьи», — отметила директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор» Юлия Кудряшова.

Внешне приставка «Триколор Клиент 2» сохраняет узнаваемый фирменный стиль линейки, однако получила обновленную заднюю панель и более эргономичное расположение разъемов, что упростит процесс монтажа и подключения периферии.