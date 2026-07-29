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«Т-Банк»: мошенники начали покупать готовые компании для обмана предпринимателей

Мошенники все чаще пытаются обмануть предпринимателей. С января по июль 2026 г. количество таких атак выросло на 67% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

На фоне этого тренда эксперты «Т‑Банка» раскрыли новую схему обмана предпринимателей. Вместо создания фирм-однодневок злоумышленники теперь покупают старый легальный бизнес с хорошей репутацией. Подобная тактика позволяет не вызвать подозрений при проверке компании через специальные сервисы контрагентов и украсть миллионы рублей за считанные дни.

Как устроена схема

Мошенники находят по объявлениям действующие ООО, выставленные на продажу. Главные критерии выбора: возраст фирмы от 3 до 10 лет; чистая история без судов, долгов и блокировок счетов; хорошие обороты в налоговой отчетности за прошлые периоды; наличие лицензий или аккредитаций.

После покупки злоумышленники полностью меняют учредителей, генерального директора и открывают новые расчетные счета.

Для сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность бизнеса, компания выглядит нормально: высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и солидный возраст.

Как работает схема

Получив контроль над юридическим лицом, новые владельцы предлагают лжепоставки с предоплатой. Например, бензин, технику или электронику по цене ниже рыночной. Покупатели переводят 100% предоплаты, ориентируясь на многолетнюю историю бренда. Получив деньги от десятков жертв, мошенники обналичивают их и скрываются.

Похожая история произошла с одним из клиентов «Т-Банка». Производственная компания искала поставщика дизельного топлива, которого в нужных объемах не оказалось у постоянных партнеров. В интернете удалось найти компанию, готовую поставить 500 тыс. литров топлива за двое суток. Стоимость сделки составляла 33 млн руб.

Перед заключением договора клиент проверил контрагента через открытый сервис: компания существовала на рынке несколько лет, выглядела надежной и не вызывала подозрений. После подписания договора предприниматель отправил 100% предоплаты.

Платформа экосистемной защиты «Т-Банка» приостановили подозрительные переводы. Алгоритмы выявили сразу несколько рисков: за последние месяцы у компании полностью сменились собственники и генеральный директор. Кроме того, организация находилась в стадии ликвидации, ее ИНН присутствовал в базе рисковых компаний, а финансовая отчетность показывала нетипичный скачок оборотов. Дополнительным сигналом стало несоответствие деятельности компании заявленной поставке топлива: по документам она занималась налоговым консультированием и финансовыми услугами.

После проверки с клиентом связались специально обученные специалисты по безопасности. Каждый из них проходит подготовку с психологом, чтобы как можно быстрее отговаривать людей от опасных действий.

Клиенту объяснили возможную схему мошенничества: как действуют злоумышленники и какие есть риски. В итоге предприниматель сохранил 33 млн руб.

«Мы видим новый мошеннический тренд: преступники все чаще пытаются атаковать бизнес и делают ставку на крупные хищения. В этом случае сумма одной попытки мошенничества была сопоставима с объемом фрода, характерным для ряда кейсов в этом сегменте. Благодаря антифрод-логикам (анализу транзакций на нехарактерность суммы перевода и частоты платежей, усиленной оценке портрета новых контрагентов) и оперативной работе специалистов фрод-мониторинга нам удалось связаться с клиентом и предотвратить хищение всего за несколько минут», — сказал Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты «Т-Банка».

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