Студенты НГУ создают интеллектуальный конструктор юридических документов с использованием технологий ИИ

Студенты НГУ создают «Конструктор документов» — интеллектуальную платформу для подготовки юридических документов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

На первом этапе команда разрабатывает сервис, ориентированный на потребительские споры. Он позволит гражданам самостоятельно готовить юридически корректные документы, существенно снижая барьер доступа к правовой защите. По словам команды проекта, технология будет полезна не только гражданам, но и юристам, позволяя автоматизировать подготовку типовых документов и сократить временные затраты на рутинные задачи.

В состав проектной команды входят три человека. За юридическую логику сервиса, структуру документов, подбор нормативной базы и анализ судебной практики отвечает Акмалжон Базарбаев — выпускник НГУ, практикующий юрист с опытом работы более двух лет в сфере гражданско-правовых споров. Продуктовую стратегию, исследование целевой аудитории, проектирование пользовательских сценариев и координацию взаимодействия юридической и технической частей проекта курирует Елизавета Кузьмичева — студентка 4 курса Экономического факультета НГУ по направлению «Юриспруденция». За техническую реализацию отвечает Алексей Борзиков — выпускник факультета информационных технологий НГУ, разработчик с более чем пятилетним опытом работы, отвечающий за архитектуру сервиса, программную разработку и интеграцию технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание команда уделила исследованию потребностей будущих пользователей. Перед началом разработки было проведено более 150 интервью с людьми, которые регулярно сталкиваются с трудностями при получении квалифицированной юридической помощи. Исследование показало, что проблема доступности юридической помощи особенно остро проявляется среди граждан. Во многих случаях люди отказываются защищать свои права, поскольку стоимость юридической помощи превышает сумму возможного спора, а отсутствие специальных правовых знаний затрудняет самостоятельную подготовку документов и обращение в компетентные органы.

«Для нас было важно сначала убедиться, что мы действительно работаем над востребованным решением. Поэтому разработке предшествовало исследование: мы изучали существующие решения, проводили интервью и только после этого приступили к проектированию продукта», — сказала Елизавета Кузьмичева.

По словам команды проекта, разработка обладает потенциалом как массового B2C-сервиса для граждан, так и B2B-решения для юридических компаний и корпоративных юридических подразделений, которым важно автоматизировать подготовку типовых документов, сократить временные затраты специалистов и повысить эффективность юридических процессов.

Команда рассчитывает, что «Конструктор документов» станет эффективным инструментом снижения барьеров на пути к правовой защите для широкого круга граждан и одновременно поможет юридическому бизнесу повысить операционную эффективность. В перспективе проект может внести вклад в повышение доступности юридической помощи и упростить защиту прав граждан.

Проект поддержан Фондом содействия инновациям в рамках программы «Студенческий стартап» мероприятия «Платформа университетского технологического предпринимательства» федерального проекта «Технологии».