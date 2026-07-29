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Poizon и Сбербанк объявили о партнёрстве

Poizon (ДЭВУ) и Сбербанк запустили авторизацию с помощью «Сбер ID» в приложении и на сайте платформы для упрощения регистрации, входа в аккаунт и таможенного оформления зарубежных заказов. Об этом CNews сообщил представитель Poizon.

Пользователи из России могут воспользоваться авторизацией через «Сбер ID» при регистрации, входе в аккаунт и оформлении заказа. После подтверждения личности часть информации у клиентов банка заполняется автоматически. По данным платформы, если раньше этот этап мог занимать несколько минут, то после интеграции «Сбер ID» его можно пройти менее чем за 10 секунд. Автоматическое заполнение также помогает снизить количество ошибок в обязательных данных и избежать задержек при таможенном оформлении.

Функция доступна как в мобильном приложении Poizon (ДЭВУ), так и на собственном сайте платформы.

Партнёрство со Сбербанком стало частью развития локальных сервисов Poizon (ДЭВУ) для российских пользователей. На фоне роста интереса к зарубежным fashion-товарам, спортивной одежде и lifestyle-продукции всё большее значение приобретают не только ассортимент и цены, но и удобство оформления заказов, корректность обязательных данных и соответствие регуляторным требованиям.

«Мы внимательно следим за потребностями российских пользователей при покупке товаров из-за рубежа. Для нас локализация — это не только язык, платежи или логистика, но и весь путь пользователя: от регистрации и оформления заказа до идентификации, таможенного оформления и получения товара», — отметил представитель Poizon (ДЭВУ).

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«Сбер ID» давно вышел за рамки инструмента для входа в цифровые сервисы. Наша задача — сделать весь пользовательский путь проще и быстрее, избавить человека от необходимости создавать новые аккаунты и повторно вводить одни и те же сведения. Особенно важно это при покупке товаров из-за рубежа, где оформление заказа требует предоставления дополнительных данных. Автоматическое заполнение помогает сократить этот процесс до нескольких секунд и снизить вероятность ошибок», — отметил Иван Кузьмин, вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка.

В дальнейшем Poizon (ДЭВУ) продолжит развивать локальные сервисы для российских пользователей, уделяя внимание удобству оформления заказов, цифровым инструментам и упрощению процессов при покупке товаров из-за рубежа.

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