Новосибирские дети смогут нажать кнопку SOS на смартфоне

МТС рассказала о новых способах экстренной связи для детей в случае опасности, когда взрослых нет рядом. «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым: родители мгновенно получат сообщение с просьбой о помощи и координатами ребенка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

SOS-кнопка подключается бесплатно и устанавливается на главный экран телефона через официальное приложение оператора. Местоположение ребенка будет отображается в разделе «Гео». Экстренная связь актуальна, если ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. Решение стало новым элементом системы защиты детей наряду со спам-фильтрами, нежелательными звонками и вредоносной рекламы на базе ИИ-алгоритмов.

Еще одна полезная функция «Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны несколько звонков и SMS на номера участников Семейной группы. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет.

«По данным наших исследований, для родителей ключевой потребностью стала возможность оставаться на связи с ребенком — в том числе в экстренных ситуациях — и при этом не переживать о балансе. Не менее важна и защита детей в цифровой среде: значительная часть родителей выделяет необходимость фильтрации контента. Мы стремимся предложить максимально удобные и понятные инструменты для связи ребенка и родителя — и при этом уменьшить повседневную нагрузку на семью: ряд функций по обеспечению безопасности берет на себя оператор», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.