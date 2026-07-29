Nerpa обновила линейку ленточных библиотек и автозагрузчиков Nerpa TL

Российский ИТ-бренд Nerpa модернизировал линейку ленточных библиотек начального и среднего уровня Nerpa TL. Оборудование предназначено для безопасного и экономичного хранения данных в компаниях любого масштаба: от малого и среднего бизнеса до крупных организаций. Все решения поставляются через официального дистрибьютора бренда — компанию OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Обновление затронуло базовые платформы для автозагрузчиков Nerpa TL AL1U и Nerpa TL AL2U и повысило надежность, безопасность и эффективность решений. Встроенные возможности библиотек по управлению и обслуживанию были модернизированы, в том числе — расширена функциональность для защиты данных. Старшая модель линейки, ленточная библиотека Nerpa TL AL707, теперь поддерживает работу с новым поколением картриджей LTO-10 с нативной емкостью хранения 40 ТБ.

Обновленная линейка ленточных библиотек поможет компаниям быстро разворачивать ресурсы для хранения большого объема данных в условиях их постоянного роста. Также оборудование подойдет для создания автономных и защищенных хранилищ данных, которые соответствуют требованиям регуляторов. Решения Nerpa имеют сертификаты совместимости с отечественным программным обеспечением для резервного копирования, включенным в реестр российского ПО: «Кибер Бэкап» и RuBackup.

Ленточные библиотеки Nerpa представлены широкой линейкой оборудования: от доступных стримеров и автозагрузчиков до продуктов уровня предприятий. Все решения проходят обязательное тестирование, а их техническая поддержка осуществляется с учетом специфики и требований индустрии ленточных библиотек. В программу сервисной поддержки оборудования включен гибкий выбор регламентов обслуживания.

«Спрос на автозагрузчики и ленточные библиотеки растет у компаний из разных отраслей. В условиях роста цен на СХД этот сегмент становится все более востребованным для долгосрочного хранения данных. Технологические возможности таких решений активно развиваются — обновление линеек даст нашим партнерам доступ к современным и актуальным продуктам. Автозагрузчики и универсальные ленточные библиотеки Nerpa помогут компаниям безопасно управлять данными и соблюдать регуляторные требования к хранению информации. А расширенная экспертиза в поддержке проектов и программы сервисного обслуживания сделают работу с решениями еще более комфортной для наших партнеров», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

Автозагрузчики и ленточные библиотеки Nerpa в наличии на складе OCS, также решения доступны под заказ. На оборудование распространяется стандартная гарантия сроком на один год с возможностью расширения до трех лет.