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«М.Видео»: россияне закупаются PlayStation в преддверии выхода GTA VI

«М.Видео» сообщает о том, что продажи игровых консолей в России в первом полугодии 2026 г. выросли на 21,4% в количественном выражении и на 19,7% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. За январь–июнь 2026 г. россияне приобрели около 795 тыс. игровых консолей на общую сумму 14,35 млрд руб. Годом ранее рынок составлял 655 тыс. устройств и 11,99 млрд руб. соответственно. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео» Сергей Мезин: «В этом году рынок игровых консолей растет сразу под влиянием нескольких факторов. Один из ключевых — дефицит памяти, вызванный стремительным развитием технологий искусственного интеллекта, и связанный с этим рост стоимости игрового “железа”. Многие покупатели предпочитают не откладывать покупку, ожидая дальнейшего повышения цен, тем более что производители уже официально объявили о корректировке стоимости ряда моделей консолей. Вторым важным драйвером стал предстоящий выход Grand Theft Auto VI — самой ожидаемой игры последних лет, которую поклонники серии ждали более десяти лет. Мы уже наблюдаем заметный рост интереса к PlayStation 5 и Xbox, поскольку именно эти платформы станут основными для главного игрового релиза года.

При этом высокий спрос сохраняется не только на флагманские консоли. Покупатели продолжают активно выбирать портативные игровые устройства и ретроконсоли, благодаря чему каждый может подобрать формат игры, соответствующий своим интересам и бюджету».

Лидером рынка остается Sony. По итогам первого полугодия 2026 г. бренд занял 74,3% рынка в денежном выражении и 25,2% в количественном. Второе место по выручке занимает Valve (8,4%), далее следуют устройства без бренда (5,8%), Nintendo (5,5%) и Microsoft (около 2%). В количественном выражении крупнейшую долю рынка занимают устройства без бренда (52,3%), за которыми следуют Sony (25,2%), SUP (7,7%), Nintendo (3,2%) и Valve (2,4%).

Одновременно рынок продолжает смещаться в сторону современных игровых систем. Уже 61,4% всех проданных консолей поддерживают вывод изображения в формате 4K Ultra HD против 58,8% годом ранее. К концу первого полугодия 2026 г. доля таких устройств достигла 68,6%, что стало максимальным значением за рассматриваемый период.

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Покупатели также все чаще выбирают более производительные модели. Доля консолей стоимостью свыше 48 тыс. рублей выросла до 20,8%, тогда как крупнейшим ценовым сегментом остаются устройства стоимостью 1,5–2 тыс. руб. с долей 27,4%, представленные преимущественно ретроконсолями и игровыми стиками. Это подтверждает, что рынок развивается сразу в двух направлениях: высокий спрос сохраняется как на современные игровые платформы нового поколения, так и на доступные устройства для казуального гейминга.

По итогам первого полугодия 2026 г. практически весь рейтинг самых популярных игровых консолей в денежном выражении сформировали различные версии PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Pro, что отражает высокий спрос на современные игровые системы. В число наиболее востребованных устройств также вошли Steam Deck OLED и Nintendo Switch 2.

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