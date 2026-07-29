МТС запустила бесплатную «SOS-кнопку» для безопасности детей в Нижегородской области

МТС объявила о запуске новых бесплатных решений для абонентов в области детской безопасности, которые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым. Кроме того, МТС добавила функцию, позволяющую оставаться на связи ребенку даже при отрицательном балансе. Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие такой опции.

Решения МТС позволяют родителям связаться с ребенком при любых обстоятельствах. Две новые функции подключаются бесплатно и требуют минимального участия родителя в настройке:

«SOS-кнопка» позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран телефона через приложение «Мой МТС». Местоположение отображается в разделе «Гео» приложения. Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. В таких случаях экстренная связь может быть критически важной.

«Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны 20 минут звонков и 20 SMS на номера участников Семейной группы. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет. Если баланс не пополнен в течение 30 дней, наступает стандартная блокировка. Также услуга работает в 12 популярных у российских туристов странах: Турции, Казахстане, Китае, Грузии, Армении, ОАЭ, Египте, Германии, Таиланде, Италии, Испании и Франции.

До запуска этих функций МТС провела опрос среди родителей о ключевых критериях выбора детского тариф. Ключевой потребностью 56% родителей является возможность оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о наличии средств на балансе. При этом около 26% и 19% опрошенных родителей отметили важность фильтрации контента и доступную цену на тариф.

Решения стали новыми элементами в системе комплексной защиты детей в интернете. В нее также входит многоступенчатая защита от спама, мошенничества в звонках и вредоносной рекламы, а также сервис «Безопасный интернет» на базе умных ИИ-фильтров, обеспечивающих безопасность ребёнка в интернете в режиме реального времени.

«В преддверии нового учебного года вопрос безопасности детей выходит на первый план для нижегородских родителей. Мы понимаем, как важно знать, где находится ребенок, особенно когда он идет в школу, на дополнительные занятия или возвращается домой. Фактически «Семейная группа» становится единым дашбордом: в одном окне родитель видит геолокацию, состояние счета ребенка и мгновенно получает уведомления, если ему нужна помощь. Наша задача — создать простые инструменты связи и снизить повседневную нагрузку на взрослых, взяв на себя часть контроля за безопасностью детей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Обе услуги доступны участникам Семейной группы и абонентам тарифной линейки Junior, подключение бесплатное. Семейную группу может организовать любой абонент МТС в приложении «Мой МТС», в нее можно добавить абонентов любых мобильных операторов и получать скидки на услуги связи.