МСП в сфере промышленности, ИТ и туризма привлекли на 30% больше средств с господдержкой в I полугодии 2026 года

В I полугодии 2026 г. малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи привлек почти 112 млрд руб. заемного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является «Корпорация МСП». Объем привлеченных средств на вырос на 33% по сравнению с I полугодием 2025 г., а количество получателей поддержки увеличилось на 41%. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Поддержка малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях стимулирует устойчивое развитие экономики предложения, повышает производительность труда и обеспечивает технологический суверенитет. Объем такой адресной поддержки растет. Так, в I полугодии 2026 г. инструменты господдержки позволили предприятиям в обрабатывающей промышленности, ИТ и туризме нарастить заемное финансирование более, чем на треть — до 112 млрд руб., тогда как общая сумма полученного предпринимателями финансирования достигла 370 млрд руб. Таким образом, каждый третий рубль господдержки пришелся на приоритетные направления», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Объем привлеченных средств МСП в сфере обрабатывающих производств вырос на 28% до 86,6 млрд руб. В сфере информации и связи - на 59% до 14,7 млрд руб. Компании в сфере гостиничной деятельности и общепита увеличили объем привлеченных средств на 57% до 10,6 млрд руб. При этом количество получателей поддержки выросло: в сфере информации и связи — в 2,8 раза, гостиниц и общепита – на 34%, обрабатывающего производства на 25%.

В «Корпорации МСП» уточнили, что в числе регионов-лидеров по объему привлеченного с господдержкой финансирования — Москва (26,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (6,3 млрд руб.), Московская область (6,3 млрд руб.), Республика Татарстан (5,1 млрд руб.), Свердловская область (4,4 млрд руб.).

В топ-10 регионов-лидеров также вошли Новосибирская область (4,1 млрд руб.), Краснодарский край (3,1 млрд руб.), Челябинская область (2,9 млрд руб.), Пермский край (2,27 млрд руб.) и Ростовская область (2,26 млрд руб.).

Развитие инструментов Национальной гарантийной системы для поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».