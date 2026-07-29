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«МегаФон» усилил телеком-сеть во Владивостоке и пригороде Уссурийска

Жители Владивостока и Уссурийска получили более стабильный интернет и голосовую связь в жилых кварталах и пригородных зонах. Инженеры «МегаФона» установили новые базовые станции в нескольких микрорайонах, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Во Владивостоке новое телеком-оборудование специалисты смонтировали на проспекте 100-летия Владивостока в районе остановки «Постышева» и в Снеговой Пади. Это крупные жилые кварталы с развитой городской инфраструктурой: работают учебные и медицинские заведения, торговые центры. Микрорайоны — важные транспортные развязки, которыми ежедневно пользуются десятки тысяч горожан и гостей дальневосточной столицы.

Расширение телеком-инфраструктуры обеспечило равномерное распределение нагрузки на сеть, что особенно важно в часы пик. Теперь абоненты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами дома, в автомобиле и общественном транспорте. Новое оборудование в этих локациях позволит быстро обновлять данные о дорожной обстановке, слушать музыку, загружать тяжелые файлы.

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В Уссурийске улучшение мобильной связи затронуло пригород — микрорайон Загородное и СНТ «Труд». Традиционно летом число абонентов здесь увеличивается, растет интернет-трафик. Усиление сети за городом обеспечило для пользователей высокие скорости передачи данных и стабильное голосовое общение. Теперь выходить в Сеть пользователи могут на средней скорости до 40 Мбит/с.

«Спрос на качественную мобильную связь в жилых кварталах, крупных транспортных узлах и пригороде остается стабильно высоким. Пользователям необходим интернет для решения текущих рабочих и бытовых задач, для развлечения. Запуск новых телеком-объектов во Владивостоке и Уссурийске увеличил емкость сети, позволил обеспечить качественной связью десятки тысяч наших абонентов», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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