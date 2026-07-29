Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги»

Во время приемной кампании в высшие учебные заведения жители края в три раза увеличили активность на портале «Госуслуг». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом абитуриентов, школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. Наибольший интерес у выпускников вызывают университеты Юга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что чем ближе время подавать документы, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по целевому обучению, подбору подходящего университета. Так, на сегодняшний день абитуриенты и их семьи используют на портале на 58% больше интернет‑трафика, чем в начале 2026 г.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Среди выпускников края безусловным лидером остается Кубанский государственный университет: на его официальный сайт приходится 38% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (25%) и Кубанский государственный медицинский университет (20%). Среди вузов, расположенных в других регионах, у местных старшеклассников востребованы Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, Майкопский государственный технологический университет и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. В свою очередь учебными заведениями Кубани чаще всего интересуются жители Ставрополья и Ростовской области.

«Цифровые инструменты — от онлайн‑лекций до совместных образовательных проектов — значительно расширяют возможности обучения и делают его более гибким. Мы активно поддерживаем этот тренд: чтобы обеспечить стабильную связь при растущем трафике, мы модернизировали телеком‑инфраструктуру в разных районах региона — в Абинском, Апшеронском, Славянском, Кавказском и других», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой

В России будут без суда блокировать интернет-ресурсы с объявлениями о продаже SIM-боксов

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще