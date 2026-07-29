Mail: крупный бизнес стал активнее продвигаться на СМБ-предпринимателей

Во II квартале 2026 г. эксперты Mail (входит в VK) зафиксировали рост интереса к нестандартной медийной рекламе в «Почте», ориентированной на малый и средний бизнес. Число запросов на запуск таких кампаний на поверхностях «Почты Mail» выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Среди наиболее востребованных медийных форматов — нестандартные баннерные размещения и спецпроекты с вовлекающими и высококонверсионными механиками: розыгрыши полезных продуктов для бизнеса, тесты и интерактивные сценарии. Наибольший интерес к запуску такой рекламы был зафиксирован среди бизнес-отраслей, которые помогают СМБ-предпринимателям решать операционные задачи: банки, телекоммуникационные компании, транспортные компании и корпоративные сервисы такси.

«Мы видим, что B2B-компании все активнее адаптируют свои продукты под потребности малого и среднего бизнеса и начинающих предпринимателей. Для продвижения этих предложений бренды выбирают привычные и понятные каналы, например, электронную почту, где предприниматели проводят много времени. Почта Mail становится точкой контакта с этой аудиторией: она помогает выстраивать коммуникации, эффективные и полезные как для бизнеса, так и для пользователей», — сказала руководитель стратегического направления по работе с партнерами «Почты Mail» Анна Зорина.