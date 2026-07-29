Компания «Росатома» расширила производство ИТ-оборудования для транспортного комплекса, замкнув 80% локализации на своей площадке

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») запустило модернизированный комплекс полного цикла для выпуска радиоэлектронной продукции. Благодаря созданию собственного цеха металлообработки, линии монтажа плат, участка крупноузловой сборки компания обеспечила 80-процентную локализацию выпускаемого ИТ-оборудования. Производство ориентировано на выпуск интеллектуальных систем для контроля дорожного движения и экологии, востребованных в региональных цифровых проектах. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Производственные мощности РИР позволяют выпускать более 2000 единиц высокотехнологичного оборудования в год с возможностью дальнейшего масштабирования. Главными заказчиками продукции выступают региональные администрации, реализующие проекты цифровизации, развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и «Умных городов». На сегодняшний день с конвейера обновленного производства уже сошло более 100 дорожных комплексов «Ультра» и «Метеор», включающих в себя видеокамеры, интеллектуальные блоки управления и специализированное ПО. Все они успешно прошли сертификацию СТ-1, подтвердив российское происхождение, и включены в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга России.

Новая производственная площадка объединяет все этапы создания ИТ-оборудования: от плазменного раскроя металла и сварки корпусов до распайки печатных плат и финального тестирования. Линия SMD-монтажа оснащена современными трафаретными принтерами, установщиками компонентов и конвекционными печами. Дополнительно на производстве развернут участок аддитивных технологий: промышленные 3D-принтеры используются для быстрого прототипирования и создания конструкционных элементов. Оставшиеся 20% комплектующих обеспечиваются за счет партнерства с другими российскими производителями. Таким образом, выпускаемое оборудование практически полностью базируется на отечественной компонентной базе, гарантируя высокую степень технологической независимости.

Помимо дорожных комплексов, продуктовую линейку площадки дополняет оборудование для экологического мониторинга «Смарт-шлюз М-1», а также современные системы верхнего уровня управления и диспетчеризации.

Ключевое преимущество производимого оборудования для региональных заказчиков заключается в концепции «единого окна»: весь программно-аппаратный стек собирается, прошивается, калибруется и тестируется на совместимость одним изготовителем до отгрузки. Это сводит к нулю риски несовместимости компонентов при пусконаладке на объекте и обеспечивает единую точку ответственности техподдержки как по аппаратному, так и по программному обеспечению.

«Все технологические процессы, которые обеспечивают создание нашего оборудования, мы теперь закрываем самостоятельно. Это позволяет контролировать качество на каждом этапе и гибко адаптировать функционал комплексов под специфику конкретного региона», — отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

Для обеспечения бесперебойной работы комплекса РИР сформировал мультидисциплинарную команду, объединившую ИТ-специалистов, инженеров-разработчиков, инженеров-конструкторов, мастеров ЧПУ и электромонтажников. Такая кросс-функциональная синхронизация позволяет бесшовно интегрировать программное исполнение с физической реализацией каждого изделия.