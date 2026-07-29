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Готовность пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве выше у тех, кто зарабатывает больше

7 из 10 претендующих на зарплату от 150 тысяч рублей готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, — 1%. Выборочные проверки проводят еще 5% (в прошлом году было 4%). В 2025 г. 36% рекрутеров видели смысл в полиграфе, сейчас — 39%. Доля категорических противников таких проверок сегодня составляет 57%.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 65%. Каждый пятый категорически против, каждый шестой затрудняется с решением.

Среди россиян с зарплатой от 150 тыс. руб. готовых пройти тест — 72%, а среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. — только 60%.

Мужчины лояльнее женщин (68 и 63% соответственно), а молодежь до 35 лет чуть более открыта к проверкам (67%), чем респонденты старше 45 лет (63%).

Более лояльны к тестированию соискатели со средним профессиональным образованием (68%), чем кандидаты с высшим (63%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 197

Время проведения: 29 июня — 16 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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