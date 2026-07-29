ГК Softline вошла в топ крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, вошла в топ рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2025» агентства CNews Analytics. За год группа компаний поднялась на строчку вверх, заняв 5 место в списке 500 компаний. Оборот ГК Softline в 2025 г. достиг 132,1 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Достигнутый рубеж демонстрирует эффективность выбранной стратегии и кластерной модели управления, что обеспечивает холдингу уверенный рост.

Финансовые результаты подтверждают качественную трансформацию бизнеса и его переход к модели высокорентабельных собственных решений. ГК Softline в 2025 г. показала рост по всем основным финансовым показателям. Доля собственных решений составила 32%, или 42,1 млрд руб. (+23% г/г). Валовая прибыль увеличилась на 28% г/г до 46,9 млрд рублей. Значительный вклад в этот результат внесли высокорентабельные решения собственного производства, на долю которых пришлось 68% валовой прибыли. Это обеспечило рост валовой рентабельности до 35,5%. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2025 г. выросла на 15% год к году и составила 8,2 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 87% г/г до 4 млрд руб. Таким образом, развитие высокорентабельных собственных решений стало главным драйвером развития, что обеспечило группе компаний опережающий рост прибыльности и рентабельности при сохранении устойчивой динамики выручки.

Трансформация бизнес-модели позволяет холдингу не просто следовать за рынком, но и успешно адаптироваться к смене его парадигмы. Рост финансовых показателей ГК Softline и стабильное попадание в число лучших компаний отрасли по оценкам ведущих агентств стали логичным результатом системной работы по всем ключевым направлениям бизнеса. Группа компаний последовательно развивает собственные продукты, решения на основе искусственного интеллекта, заказную разработку, промышленную автоматизацию и другие направления. ГК Softline интегрирует компетенции в единую технологическую архитектуру, что обеспечивает синергетический эффект за счет объединения экспертизы. В рамках выбранной стратегии группа компаний продолжает развиваться как инвестиционно-технологический холдинг, усиливая три сформированных кластера – FabricaONE.AI, «СФ Тех» и «Цифровые Решения». Каждый из них сфокусирован на своих приоритетах, имеет четкие драйверы роста и функционирует как полноценный центр компетенций. Важную роль в развитии группы компаний играет и M&A-стратегия, где сделки становятся инструментом получения технологий, продуктов и сильных команд. Это усиливает экспертизу кластеров и позволяют быстрее отвечать на запросы рынка.