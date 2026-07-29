Бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса» за квартал, чем за весь 2025 год

Бизнес использовал больше ИИ-токенов «Яндекса» за квартал, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Рост спроса на ИИ-сервисы отражается как в финансовых, так и в продуктовых метриках. Ежемесячная рекуррентная выручка (MRR) ИИ-сервисов в июне 2026 г. выросла в 1,8 раза год к году. При этом потребление коммерческих токенов через API на платформе Yandex AI Studio по итогам II квартала 2026 г. достигло 398 млрд — это вдвое больше, чем кварталом ранее, и на 70% больше, чем за весь 2025 г.

Динамика отражает новый этап развития рынка генеративного ИИ. Если раньше компании запускали отдельные пилотные проекты, то сегодня они масштабируют внедрение технологий, встраивая ИИ в повседневные бизнес-процессы. Это увеличивает нагрузку на модели и приводит к кратному росту потребления токенов через API.