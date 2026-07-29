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Алтайские дети смогут нажать кнопку SOS на смартфоне

МТС рассказала о новых способах экстренной связи для детей в случае опасности, когда взрослых нет рядом. «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым: родители мгновенно получат сообщение с просьбой о помощи и координатами ребенка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

SOS-кнопка подключается бесплатно и устанавливается на главный экран телефона через официальное приложение оператора. Местоположение ребенка будет отображается в разделе «Гео». Экстренная связь актуальна, если ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. Решение стало новым элементом системы защиты детей наряду со спам-фильтрами, нежелательными звонками и вредоносной рекламы на базе ИИ-алгоритмов.

Еще одна полезная функция «Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны несколько звонков и SMS на номера участников Семейной группы. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет.

«Согласно результатам наших исследований, родители в первую очередь хотят быть на связи с ребенком — в том числе, когда ситуация требует немедленного реагирования, — и не испытывать тревогу из‑за состояния баланса на его номере. Важным аспектом остается и безопасность ребенка в цифровом пространстве: многие родители подчеркивают значимость контроля над тем, какой контент доступен ребенку. Наша цель — предоставить родителям и детям интуитивно понятные и удобные средства коммуникации, одновременно снизив бытовую нагрузку на семью: часть задач по защите ребенка оператор берет на себя», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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