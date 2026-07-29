«Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию

Система поддержки эксплуатации АЭС «Торэкс» на базе отечественной ЕАМ-платформы «Аксиома» переведена в опытно-промышленную эксплуатацию на всех атомных станциях концерна «Росэнергоатом». Об этом CNews сообщил представитель компании «Интерпроком».

Масштабный проект по импортозамещению, который стал значимым шагом на пути технологической независимости концерна, преодолел очередной рубеж — в июле текущего года успешно завершены нагрузочные испытания, подтвердившие готовность системы к работе в реальных условиях и полный переход на отечественное ПО без потери функциональности.

В ходе испытаний система в пиковые периоды продемонстрировала устойчивость при одновременной работе 17000 пользователей, что значительно превышает требуемые 12750. Это позволит взять под контроль все основные производственные процессы на атомных станциях — от эксплуатации и инженерной поддержки до технического обслуживания и ремонтов.

Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) рассчитана на 12 месяцев, за это время станции пройдут полный цикл планирования и ремонтов, а персонал завершит обучение работе в новой среде.

Президент «Интерпроком» Леонид Алтухов, комментируя масштаб проекта, отметил, что создание и внедрение такой сложной системы стало возможным благодаря слаженной работе команды специалистов компании, обладающих уникальной экспертизой, а также накопленному опыту взаимодействия с заказчиком и его активной позиции: «Заказчик был готов к изменениям, вовлечен в процесс на всех этапах, и это во многом определило успех. Контракты с крупнейшими компаниями, такими как «Росэнергоатом», обязывают «Интерпроком» отвечать за весь стек — от операционных систем и баз данных до прикладного ПО, — а также брать на себя подготовку персонала заказчика к работе в новой среде. Это требует от нас не только создания качественного продукта, но и наличия сплоченной команды, способной провести внедрение и обеспечить результат в полном объеме».

Леонид Алтухов также подчеркнул, что схожесть методологий и архитектур «Аксиомы» с унаследованной системой, а также преемственность процессной модели и логики позволили облегчить переход для пользователей АЭС при запуске «Торэкс» на новой платформе. Кроме того, использование отечественной платформы вместо импортного ПО обеспечивает безопасность и надежную защиту от внешних угроз, что критически важно для объектов атомной энергетики.

Исключительность созданной системы подтверждает руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану. По его словам, внедряется уникальное, очень сложное решение, аналогов которого в России не существует: «Была проделана колоссальная работа, как со стороны АЭС, так и со стороны исполнителя по договору. Сейчас мы подошли к самому ответственному и важному этапу проекта – опытно-промышленной эксплуатации, которая, по сути, является финальным экзаменом для нашей системы».

Более двух лет кропотливой работы потребовалось на миграцию процессов и данных с унаследованной системы, настройку уникального отказо- и катастрофоустойчивого комплекса на базе «Аксиомы», обучение персонала в 11 городах и прохождение приемо-сдаточных испытаний. По словам директора проектов компании «Интерпроком» Дмитрия Ефремова, успешные нагрузочные испытания дают хороший задел на развитие и уверенность в собственных силах.

К опытно-промышленной эксплуатации системы также подключены организации, задействованные по своей специфике: опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации (ОДИЦ), кризисный центр «Росэнергоатома», центральный аппарат концерна, ВНИИАЭС, «Консист-ОС» и «Атомэнергоремонт».

В планах атомщиков — дальнейшее развитие «Торэкс» с применением технологий искусственного интеллекта, для реализации которых у «Интерпроком» есть накопленная экспертиза и готовые решения.