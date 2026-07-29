«Аэромакс» откроет летный центр для гражданских беспилотников в Рязанской области

Группа компаний «Аэромакс» откроет современный летный центр для гражданских беспилотных авиационных систем на базе аэродрома «Протасова» в Рязанской области. Он станет ключевой площадкой компании, где сосредоточатся летно-конструкторские испытания, обучение пилотов и операторов, а также тестирование перспективных решений для различных отраслей экономики. Об этом CNews сообщил представитель «Аэромакс».

Площадь летного центра составит 20 тыс. квадратных метров. На его территории можно будет проводить демонстрационные полеты, отраслевые соревнования, научно-практические мероприятия, а также тестировать проекты по внедрению беспилотных технологий.

В состав летного центра войдут специализированная испытательная площадка для работы БАС в реальных условиях, два ангара для хранения и обслуживания воздушных судов, инженерная и производственная инфраструктура. Для выполнения полетов предусмотрена взлетно-посадочная полоса протяженностью две тысячи метров, что позволит работать с аппаратами разных типов.

В административном корпусе разместят учебные классы, мастерские, кабинеты с авиатренажерами, помещения для технического персонала и инженерных команд. Слушатели лицензионного авиационного учебного центра «Аэромакс» смогут отрабатывать здесь практические навыки эксплуатации и обслуживания беспилотных авиасистем в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Летный центр в Рязанской области позволит быстрее выводить отечественные решения на рынок гражданских беспилотных систем и повысить отдачу от их применения в ключевых отраслях экономики», – отметил заместитель генерального директора ГК «Аэромакс» по развитию бизнеса Валерий Пащенко.

Открытие летного центра запланировано на август. Площадка станет хабом для беспилотной авиации «Аэромакса»: здесь будут работать с БАС разных классов – от легких дронов для мониторинга до тяжелых комплексов для промышленности, логистики и агросектора.