Weeek: почти три четверти россиян периодически теряют рабочие задачи

73% российских компаний хотя бы периодически сталкиваются с потерей рабочих задач. При этом почти каждый третий сотрудник (29%) связывают потери с большим количеством уведомлений, 23% – из-за постоянного переключения между сервисами. Об этом CNews сообщили представители Weeek.

Исследование проводилось среди 1,14 тыс. специалистов российских компаний из сфер ИТ, маркетинга, продаж, консалтинга, образования, производства, строительства, финансов, HR и других отраслей.

Согласно результатам опроса, 17% респондентов сообщили, что рабочие задачи теряются у них регулярно, еще 56% сталкиваются с этим периодически. Только 25% участников исследования заявили, что подобные ситуации происходят редко.

Среди основных причин сотрудники называют постоянный информационный шум. 29% опрошенных считают, что задачи теряются из-за большого количества уведомлений и сообщений, 23% — из-за необходимости постоянно переключаться между задачами и цифровыми сервисами. Еще 19% отметили, что значительную часть рабочего времени занимает отчетность, обновление статусов и внутренняя координация. Для 16% причиной становится слишком большое количество одновременно открытых задач и отсутствие понятных приоритетов, а 13% связывают проблему с постоянно меняющимися требованиями руководства.

Сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь: «Бизнесу важно понять, каким образом новая работа вообще попадает в систему: в какой момент просьба становится задачей, кто определяет приоритеты, сколько задач команда способна вести одновременно и где находится актуальная информация по проекту. Это не означает, что вся работа должна вестись в одном сервисе. Но сотрудники не должны собирать картину проекта по кусочкам из переписки, документов, таблиц и личных заметок. Пока поток запросов не превращается в понятную систему обязательств, количество уведомлений будет только расти, а задачи – продолжат теряться».