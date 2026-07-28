«СКБ Контур» и Brozex договорились о партнерстве в цифровизации строительной отрасли

Компания «СКБ Контур» и поставщик строительных и отделочных материалов Brozex договорились о сотрудничестве. Партнерство коснется автоматизации бизнес-процессов, развития электронного документооборота и управления логистикой. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под документом поставили генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и исполнительный директор Brozex Алексей Лазаренко. В рамках соглашения стороны намерены интегрировать системы Brozex с сервисом электронного документооборота Контур.Диадок, включая сервис «Логистика», что позволит построить бесшовный обмен данными между контрагентами.

Особое внимание будет уделено совместной разработке предложений по форматам электронных перевозочных документов. Кроме того, партнеры планируют внедрение усиленных электронных подписей, а также совместную подготовку регламента информационного взаимодействия для вступления торговой компании в процедуру налогового мониторинга.

Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур»: «Контур создает решения, которые делают взаимодействие с контрагентами и регуляторами максимально простым и надежным. Для нас ценно сотрудничество с таким представителем отрасли, как Brozex. Мы готовы предложить нашу экспертизу в части автоматизации бизнес-процессов, перехода на современные стандарты электронного документооборота, в особенности электронных перевозочных документов».

Алексей Лазаренко, исполнительный директор Brozex: «Для Brozex партнерство с «СКБ Контур» — это важный шаг на пути к системной цифровой трансформации. Мы нацелены на сотрудничество, которое позволит нам выстроить более эффективные и прозрачные процессы взаимодействия с партнерами. Уверен, что объединение нашего отраслевого опыта и технологической экспертизы «СКБ Контур» задаст новые стандарты надежности и скорости в строительной логистике и документообороте».