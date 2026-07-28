Система предиктивной аналитики IR-Test компании «Ригинтел» позволила сократить непроизводительное время на 79%

Система предиктивной аналитики IR-Test, разработанная компанией «Ригинтел» (ГК «Нефтьсервисхолдинг»), является первым российским продуктом среди платформ класса Predictive Maintenance в нефтегазовой отрасли, который прошел опытные испытания и доказал свою высокую эффективность на объектах буровой компании «Азия Дриллинг». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Нефтьсервисхолдинг».

Опытно-промышленные испытания цифрового продукта проводились в течение девяти месяцев на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа. Системой IR-Test были оборудованы четыре буровых комплекса, что позволило собирать данные и проводить анализ ремонтных работ оборудования в режиме реального времени. Внедрение системы позволило сократить удельное непроизводительное время (НПВ) исследуемых объектов по причине ремонта на 79%. Средняя длительность одного инцидента уменьшилась на 74,7%, а количество длительных простоев (более 10 часов), связанных с ремонтом оборудования, сократилось на 92%. Все дефекты были устранены до каскадного разрушения, приводящего к отказу оборудования.

В ходе испытаний IR-Test выполнял онлайн-мониторинг состояния буровых насосов и буровой лебедки буровых комплексов. Это критически важное оборудование: его выход из строя обычно приводит к длительному непроизводительному времени. Цифровая платформа способна анализировать данные с различных датчиков, считывая сразу несколько параметров работы оборудования: вибрацию, температуру, давление. Особенностью проекта стало применение методов вибродиагностики для повышения точности анализа. Обрабатывая данные датчиков, IR-Test прогнозирует риски отказа оборудования, расставляет приоритеты ремонтов и обслуживания, что позволяет повысить срок службы оборудования и принять меры по предотвращению инцидента до того, как он произойдет, а также избежать лишних затрат на дорогостоящие ремонты.

Технические характеристики позволяют внедрять IR-Test на объекте в течении трех дней. Программный продукт интегрируется с уже используемыми на буровой площадке системами управления в единую цифровую платформу. Специалисты «Ригинтел» оказывают всестороннюю техническую поддержку заказчику на всех этапах эксплуатации программного продукта.

«Команда продукта оперативно реагировала на запросы: проводились регулярные сессии анализа инцидентов, корректировка порогов срабатывания, уточнение критериев дефектов и обновление моделей. Отдельно стоит отметить качество методологической поддержки: были подготовлены понятные для производственного персонала инструкции, проведены обучающие сессии для мастеров, механиков и инженеров, а также предоставлены наглядные дашборды для руководителей и специалистов», – сказал Александр Липатов, начальник центра операционной поддержки компании «Азия Дриллинг».

Система IR-Test является актуальным российским решением, которое не просто автоматизирует процессы, а объединяет телеметрию оборудования, историю эксплуатации, результаты ТОиР и анализирует данные, используя для управления надежностью критической промышленной инфраструктуры передовые технологии: Big Data, предиктивную аналитику, математические и ML-модели.

«IR-Test – это стратегическое решение для повышения эффективности производства. Сегодня компании массово начали переходить от планово-предупредительного ремонта к предиктивному обслуживанию. Надежность оборудования напрямую влияет на непрерывность производственных процессов, снижение эксплуатационных затрат и повышение эффективности предприятий», – сказал Артём Мусинский, руководитель продукта IR-Test, «Ригинтел».