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Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе

Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе. Технологии искусственного интеллекта откроют Самарской области новые перспективы роста. Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны будут вместе разрабатывать и использовать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на территории региона. Главная цель — развитие качественных и современных сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах.

Для этого Сбербанк и правительство Самарской области сформируют совместные рабочие, экспертные и координационные группы. Они будут обсуждать задачи и искать лучшие пути их решения.

Также стороны организуют конференции, выставки, презентации, семинары и хакатоны. Они будут обмениваться опытом и информацией, которая поможет в развитии искусственного интеллекта в регионе.

Правительство Самарской области окажет консультационную и методическую помощь. Власти будут помогать с внедрением ИИ и создавать условия для тех, кто хочет развивать технологии в регионе.

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Сбербанк поможет с созданием методической базы для образовательных организаций региона и обучением жителей современным технологиям.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы рады продолжить сотрудничество с Самарской областью в сфере искусственного интеллекта. У региона уже есть успешный опыт внедрения наших ИИ-решений, и сегодня мы выходим на новый уровень — чтобы сделать технологии неотъемлемой частью повседневной жизни. Будем опираться на наработки, обмениваться идеями и искать лучшие решения. Главное — обеспечить жителям доступ к знаниям об ИИ: создадим методическую базу для школ и вузов, поможем с обучением. Это масштабная задача на годы вперед, и мы готовы вложить в неё свою экспертизу».

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области: «Сегодня мы подписали со «Сбером» соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта. Это новое направление нашего партнерства: серьезный шаг в цифровой трансформации. Правительством Самарской области ведется системная работа по цифровизации и модернизации процессов управления, по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе. Вместе с тем данное соглашение придаст этим направлениям дополнительный импульс, а дальнейшее партнерство будет способствовать достижению конкретных, измеримых результатов».

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