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«Сбер2B» запускает бонусную программу для рекламы в «Яндекс Директе»

Бизнес-группа «Сбер2B» сообщила о запуске специального предложения для клиентов: при размещении рекламы через «СберТаргет» в «Яндекс Директе» бизнес сможет получить дополнительные 10 тыс. бонусных рублей на продвижение.

Для участия необходимо разместить рекламную кампанию на площадке партнера – с бюджетом от 8 тыс. руб. без учета НДС. После выполнения этого условия к бюджету клиента будет дополнительно начислено 10 тыс. бонусных рублей. Бонус предоставляется единоразово на первый запуск в период действия акции.

Предложение ориентировано на компании малого и среднего бизнеса, которые хотят протестировать цифровое продвижение и оценить результативность каналов без существенного увеличения расходов. Дополнительный бюджет позволит снизить первоначальные затраты на запуск и быстрее получить данные об эффективности рекламной активности и отдельных кампаний.

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«Сбер2B» продолжает развивать инструменты, которые помогают бизнесу проще запускать продвижение и быстрее получать первые результаты. Новое предложение позволит клиентам протестировать возможности «Яндекс Директа», снизить расходы на старт и оценить эффективность размещения на практике», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Таргетинг».

Помимо бонуса, клиенты смогут бесплатно получить план продвижения своего бизнеса, в котором будет пошагово рассказано, что нужно делать при продвижении, чтобы привлечь больше клиентов и улучшить финансовые показатели бизнеса, а также дополнительные бонусы от партнеров.

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