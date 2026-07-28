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Россияне стали чаще покупать товары для ремонта: спрос на маркетплейсе «М.Видео» вырос на 66% с начала 2026 года

«М.Видео» сообщает о том, что в первом полугодии 2026 г. россияне значительно увеличили покупки товаров для ремонта на маркетплейсе «М.Видео». С января по июнь 2026 г. оборот категории «Строительство и ремонт» вырос на 66%, а количество проданных товаров — на 20%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель направления DIY компании «М.Видео» Александр Кузнецов: «Мы видим устойчивый рост интереса покупателей к товарам для ремонта. Если раньше маркетплейсы чаще использовались для покупки отдельных инструментов, то сегодня пользователи все чаще формируют комплексные заказы, включающие электроинструменты, аксессуары, расходные материалы и ручные инструменты. Наиболее высокий спрос традиционно приходится на весенние месяцы, когда начинается сезон ремонта квартир, домов и дачной недвижимости. При этом широкий ассортимент и предложения разных продавцов позволяют покупателям подобрать все необходимое в одном месте — от базовых инструментов до специализированного оборудования».

Спрос на товары для ремонта последовательно увеличивался на протяжении всего первого полугодия 2026 г. Уже в феврале продажи категории были примерно на 30% выше, чем в январе, в марте рост достиг 53%, в апреле — 66%. Пик спроса пришелся на май, когда продажи превысили январский уровень примерно на 86%. В июне после завершения наиболее активной фазы ремонтного сезона спрос традиционно скорректировался, однако остался на 66% выше, чем в начале 2026 г.

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Основным драйвером роста стали товары для выполнения ремонтных работ. Наиболее заметную динамику продемонстрировали аксессуары для электроинструментов, продажи которых выросли на 113%. Более чем в два раза увеличился спрос на сварочное оборудование и аксессуары (+104%). Высокими темпами также росли продажи электроинструментов (+73%), монтажных ручных инструментов (+57%) и наборов ручных инструментов (+34%).

Дополнительный вклад в развитие категории внесли расходные материалы и специализированные товары для ремонта. Покупатели все чаще приобретают расходные материалы для электроинструмента, строительный крепеж, строительную химию и малярный инструмент, формируя комплексные заказы для выполнения ремонтных работ. Это подтверждает, что маркетплейсы становятся одним из ключевых каналов покупки товаров для ремонта благодаря широкому ассортименту и возможности приобрести все необходимое в одном месте.

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