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Российское общество «Знание» перевело инфраструктуру на виртуализацию zVirt

Российское общество «Знание» мигрировало всю действующую инфраструктуру на виртуализацию zVirt разработчика Orion soft. Российская платформа обеспечила организации более высокую производительность сети, чем иностранное решение Microsoft Hyper-V. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Российское общество «Знание» с 2021 г. развивает собственную цифровую платформу, на которой размещаются научно-популярные лекции, интервью, документальные фильмы, просветительские марафоны и другой образовательный контент.

Причиной перехода на российскую виртуализацию стала государственная политика импортозамещения, а также сложности, связанные с уходом западных вендоров. В работе иностранного решения возникали проблемы, но у ИТ-специалистов не было возможности обратиться в техническую поддержку, так как вендор перестал обеспечивать ее для российских заказчиков.

Для общества «Знание» было важно, чтобы разработка значимых компонентов решения велась на основе отечественных технологий: zVirt, начиная с версии 4.3, базируется на российском ядре Linux 6.1, которое поддерживает центр исследований безопасности ИСП РАН.

Другими критериями выбора виртуализации были легкость обслуживания и эксплуатации, запуск без сбоев и отказов, масштабируемость, возможность работы на существующем оборудовании, а также наличие основной необходимой организации функциональности: миграции виртуальных машин между хостами, поддержки разных типов хранилищ.

Система zVirt по результатам тестирования ответила всем перечисленным требованиям, показала наиболее высокую стабильность работы под нагрузкой, а также предоставила возможность удобной миграции с Microsoft Hyper-V в составе решения без дополнительных затрат.

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Миграция на российское решение заняла полгода. Общество «Знание» смогло реализовать ее силами двух системных администраторов и технической поддержки специалистов Orion soft.

«На данный момент на zVirt работает 100% нашей инфраструктуры: тестовые среды, продуктивный контур, виртуальные рабочие места. Решение используется в связке с российской системой резервного копирования “Кибер Бэкап”. У Microsoft Hyper-V были проблемы с возможностью масштабирования виртуализации, у zVirt таких проблем нет. На данный момент мы уже планируем обновление на версию продукта 5.0 и увеличение объема инфраструктуры», — сказал Владимир Жданов, заместитель директора ИТ-департамента Российского общества «Знание».

«Опыт Российского общества “Знание” подтверждает, насколько важно наличие технической поддержки и своевременных обновлений систем, от которых зависит работа всей инфраструктуры. У виртуализации VMware, например, уже наступил end of life технической поддержки и обновлений для тех версий продукта, которыми пользуется большинство российских компаний. В работе западного ПО постепенно начинают возникать сбои, и чем дольше организация остается на западном ПО, тем больше проблем со стабильностью и уязвимостей будет копиться в инфраструктуре. Переход на российскую виртуализацию позволяет избежать проблем со стабильностью, которые могут привести к простоям и нанести ущерб бизнесу», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

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