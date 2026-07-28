Разделы

Бизнес Кадры
|

Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы

Большинство российских специалистов в сфере информационных технологий считают, что удаленный формат работы позволяет выбирать место для жизни исходя из личного комфорта, а не местонахождения работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационным агентством PR DEV.

Согласно данным опроса, 46% ИТ-специалистов готовы работать удаленно из любого города России при условии стабильного интернета и развитой инфраструктуры. Еще 34% признались, что уже хотя бы раз совмещали работу с поездками по стране.

На вопрос о том, какой город они считают наиболее комфортным для удаленной работы, 49% участников исследования назвали Сочи. Еще 19% выбрали Калининград, 15% — Москву, 11% — Санкт-Петербург, а 6% — города Подмосковья.

При выборе города респонденты чаще всего обращают внимание на качество интернет-соединения (58%), стоимость аренды жилья (46%), климат (43%), наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%).

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируются на собственный комфорт, возможность проводить больше времени на свежем воздухе и сочетать работу с привычным образом жизни», — сказала CEO агентства Алла Аксенова.

По словам экспертов, Сочи остается одним из самых популярных городов благодаря возможности работать круглый год, большому количеству современных общественных пространств и разнообразным сценариям отдыха после рабочего дня, Калининград выбирают за мягкий климат, Москву – за стабильную инфраструктуру.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Путин ввел штрафы для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в дома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще