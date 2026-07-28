Российские ИТ-специалисты назвали идеальный город для удаленной работы

Большинство российских специалистов в сфере информационных технологий считают, что удаленный формат работы позволяет выбирать место для жизни исходя из личного комфорта, а не местонахождения работодателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного коммуникационным агентством PR DEV.

Согласно данным опроса, 46% ИТ-специалистов готовы работать удаленно из любого города России при условии стабильного интернета и развитой инфраструктуры. Еще 34% признались, что уже хотя бы раз совмещали работу с поездками по стране.

На вопрос о том, какой город они считают наиболее комфортным для удаленной работы, 49% участников исследования назвали Сочи. Еще 19% выбрали Калининград, 15% — Москву, 11% — Санкт-Петербург, а 6% — города Подмосковья.

При выборе города респонденты чаще всего обращают внимание на качество интернет-соединения (58%), стоимость аренды жилья (46%), климат (43%), наличие общественных пространств и кафе для работы (31%), а также транспортную доступность (27%).

«Удаленная работа изменила подход к выбору места жительства. Все чаще специалисты ориентируются на собственный комфорт, возможность проводить больше времени на свежем воздухе и сочетать работу с привычным образом жизни», — сказала CEO агентства Алла Аксенова.

По словам экспертов, Сочи остается одним из самых популярных городов благодаря возможности работать круглый год, большому количеству современных общественных пространств и разнообразным сценариям отдыха после рабочего дня, Калининград выбирают за мягкий климат, Москву – за стабильную инфраструктуру.