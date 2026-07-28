Продукты Positive Technologies обеспечивают кибербезопасность «Селигдара»

Полиметаллический холдинг «Селигдар» внедрил продукты Positive Technologies — MaxPatrol VM и PT Sandbox. С помощью этих систем организация выстроила процесс управления уязвимостями, определяет трендовые недостатки безопасности, а также защищает корпоративную почту от вредоносного ПО и сложных угроз. Проект стал частью стратегии кибербезопасности холдинга, позволил повысить скорость реагирования на угрозы, а также усилить контроль за защищенностью производственной среды. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Ранее холдинг уже использовал продукты Positive Technologies. Поэтому, когда встала необходимость развивать процессы управления уязвимостями и усиливать защиту электронной почты, компания обратила внимание на MaxPatrol VM и PT Sandbox. Эти решения отвечают требованиям ФСТЭК России по защите критической информационной инфраструктуры.

«Для предприятий добывающей отрасли кибербезопасность становится критически важным фактором устойчивости бизнеса. Производственные площадки расположены в удаленных районах со сложными климатическими условиями и нестабильной связью, а нарушение работы ИТ-систем и АСУ ТП может привести к серьезным финансовым потерям и рискам для непрерывности производственных процессов, — отметил начальник управления информационных технологий «Селигдара» Тимур Щербинко. — Наиболее опасными угрозами для отрасли сегодня остаются фишинговые атаки, вредоносные вложения в электронной почте, эксплуатация уязвимостей в ПО и атаки на цепочки поставок. Поэтому мы выбрали решения, которые способны помочь нам выстроить защиту от них. MaxPatrol VM помогает нам развивать процесс управления уязвимостями и повышать прозрачность инфраструктуры, а PT Sandbox усилил защиту от вредоносного ПО и фишинга, обеспечив оперативное выявление и блокировку опасных файлов и писем».

MaxPatrol VM позволяет «Селигдару» контролировать защищенность инфраструктуры, в которой насчитывается около 2 тыс. активов, включая ИТ- и производственные системы. Внедрение системы управления уязвимостями позволило ускорить процессы сканирования и повысить прозрачность инфраструктуры. ИБ-специалисты холдинга используют информацию о трендовых уязвимостях при определении приоритетов обновления систем и устранения угроз. Это особенно важно для предприятий добывающей отрасли, где остановка производственных процессов даже на короткое время может приводить к существенным финансовым потерям.

PT Sandbox дополнил существующую систему защиты холдинга и усилил возможности выявления вредоносного ПО и фишинговых атак в электронной почте. Решение используется одновременно в режимах мониторинга и MTA, обеспечивая анализ файлов и вложений. Оно также подключено к файловым хранилищам для проверки файлов перед загрузкой на корпоративные сетевые ресурсы.

«Чаще всего жертвами кибератак становятся именно промышленные предприятия. Согласно нашему исследованию прошлого года, 15% всех атак на организации пришлось на эту отрасль 15%). Этот сектор экономики в прошлом году пережил всплеск интереса со стороны злоумышленников: доля успешных атак увеличилась на 6% по сравнению с 2024 г. Поэтому предприятиям важно выстраивать информационную безопасность, — отметил Дмитрий Жебелянов, ведущий менеджер по работе с ключевыми заказчиками Positive Technologies. — Наши решения опираются на многолетний опыт специалистов Positive Technologies и современные технологии. Решения можно гибко адаптировать и масштабировать в соответствии с особенностями компании и потенциальными рисками, чтобы избежать недопустимых событий».