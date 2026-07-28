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Цифровизация Внедрения
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МГЮА запустил пилотный проект по тестированию цифрового пропуска

Теперь студентам, преподавателям и сотрудникам вуза для прохода на территорию не обязательно иметь при себе пластиковую карту – достаточно смартфона с установленным приложением «Макс», в котором автоматически генерируется персональный QR-код. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) стал первым столичным вузом, который начал тестирование системы цифрового пропуска на базе сервиса «Цифровой ID». Пилотный проект реализован при поддержке системного интегратора Step Logic и вендора «ААМ Системз».

Сервис «Цифровой ID» создан на базе российского мессенджера «Макс» и служит для хранения электронных документов и подтверждения личности. Пользователь добавляет цифровой пропуск в свой профиль, а при подходе к турникету считыватель получает от приложения ключ, который обновляется каждые 30 секунд, проверяет его в системе контроля доступа и принимает решение о пропуске.

Главное удобство для пользователей – такой пропуск сложно забыть, потерять или сломать. Он всегда в смартфоне. При этом безопасность только выигрывает: сгенерировать легитимный QR-код может только владелец профиля в «Макс», а система мгновенно проверяет его права доступа. Использование чужих или поддельных документов становится практически невозможным.

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Особенно актуальным это решение становится в свете недавних законодательных изменений. В конце 2025 г. был принят закон об электронных студенческих билетах и зачетных книжках, который закрепляет за студентами право получать документы об образовании в цифровом виде. «Цифровой ID» органично вписывается в эту логику: система контроля доступа становится частью единой цифровой среды вуза, где один идентификатор можно использовать и для прохода, и для подтверждения своего статуса.

«Вуз не просто внедряет современную систему контроля доступа, он создает единую цифровую среду для своих студентов и сотрудников. Цифровой пропуск становится первым шагом к тому, чтобы один профиль в приложении «Макс» мог использоваться и для прохода на территорию, и для предъявления электронного студенческого билета. Таким образом, пилотный проект не только решает текущие задачи безопасности вуза, но и закладывает технологическую основу для интеграции с государственной системой электронных документов об образовании», – отметил Олег Овсянкин, ведущий эксперт по развитию инновационных решений Step Logic.

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