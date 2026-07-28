«Код Безопасности», «КАРТАС» и «Инкома» подтвердили совместимость ПАК «Соболь» версии 4.4 и промышленного моноблока KCG

Разработчик средств защиты информации «Код Безопасности», производитель вычислительной техники «КАРТАС» и системный интегратор «Инкома» объявляют об успешном завершении тестирования на аппаратную совместимость средства доверенной загрузки ПАК «Соболь» версии 4.4 с промышленным моноблоком KCG ДНЕР.466535.017-03 производства «КАРТАС». Об этом CNews сообщили представители «Инкома».

В ходе совместных испытаний специалисты компаний подтвердили корректное взаимодействие продуктов и полную работоспособность ключевых функций безопасности: контроль целостности программной и аппаратной среды; идентификация и аутентификация пользователей с использованием персональных идентификаторов; регистрация событий доступа к техническим средствам.

Интеграция решений позволяет обеспечить высокий уровень кибербезопасности рабочих мест еще до старта ОС, гарантируя защиту от внешнего вмешательства. Использование сертифицированного стека технологий существенно упрощает прохождение аттестационных мероприятий для государственных информационных систем (ГИС) и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«На российском рынке комплексов доверенной загрузки ОС «Соболь» обладает самым большим количеством проверенного на совместимость оборудования, теперь в экосистему доверенных решений входит и моноблок от «КАРТАС». Благодаря этому заказчики получают полностью импортонезависимый стек технологий для создания безопасных автоматизированных рабочих мест, что крайне актуально для организаций, относящихся к КИИ», – отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Дмитрий Шатсков.

«Основа безопасной ИТ-инфраструктуры – это надежная и отказоустойчивая аппаратная база. Поэтому моноблоки KCG строятся на базе инновационных комплектующих и проходят исчерпывающие испытания на долговечность. Успешно пройденные тесты на совместимость с ПАК «Соболь» подтверждают, что наше оборудование готово обеспечить максимальный уровень защиты и гарантированную бесперебойную работу», – сказал руководитель отдела коммерческих продаж «КАРТАС» Алексей Желевский.

«Участие в тестировании совместимости ПАК «Соболь» 4.4 и моноблока KCG – важный шаг для построения доверенной ИТ‑инфраструктуры. Подтвержденная работоспособность ключевых функций безопасности позволяет нам предлагать заказчикам готовые, сертифицированные решения, соответствующие требованиям регуляторов. Интеграция таких продуктов существенно сокращает сроки внедрения и упрощает аттестацию рабочих мест в ГИС и на объектах КИИ», – сказал директор по развитию бизнеса «Инкома» Денис Головкин.

Программно-аппаратный комплекс «Соболь» − сертифицированное ФСТЭК России средство доверенной загрузки. Решение защищает стационарные компьютеры и серверы от несанкционированного доступа еще до старта операционной системы.

Моноблок производства ООО «КАРТАС» включен в реестр Минпромторга России, оснащен компонентной базой отечественного и локализованного производства, успешно прошедшей полный цикл стендовых тестов на долговечность и стрессоустойчивость. Это делает его оптимальным решением для построения защищенных АРМ в промышленности, медицине и государственном секторе и позволяет легко интегрировать моноблок в существующие защищенные контуры и масштабировать инфраструктуру без потери уровня защищенности.