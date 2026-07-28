Как «Нефтяная индустрия Сербии» перешла от разрозненных таблиц к единой системе управления добычей на платформе Knowledge Space

Крупнейшая нефтяная компания Сербии — NIS (НИС, АО «Нефтяная индустрия Сербии»), входящая в группу «Газпром нефть», — внедрила платформу Knowledge Space для планирования добычи и ремонтных мероприятий на скважинах. Задача — заменить разрозненные Excel-файлы и устаревшую мастер-систему планирования единым управляемым источником данных планирования, прогнозирования и контроля за операциями, снизить простой скважин в ожидании ремонта и обеспечить оптимальное использование ресурсов.

Проблема: данных много, контроля мало

NIS ведёт добычу на нескольких месторождениях в Сербии. Каждая скважина периодически требует остановки — плановое обслуживание, ремонт или мероприятие по повышению добычи. От того, насколько рационально спланированы эти простои, напрямую зависит годовой объём извлекаемой нефти.

До внедрения данные о мероприятиях жили в нескольких независимых системах: часть в Excel, часть в собственной мастер-системе заказчика, которая к моменту проекта морально устарела — вендор фактически прекратил её поддержку. Планировщики не видели полной картины доступности бригад и с трудом реагировали на изменения. В случае отказа скважины анализ ситуации о расположении бригад и их доступности, а также возможности оперативного перераспределения ресурсов, приводил к увеличению простоя скважины в ожидании ремонта.

Решение: единое пространство мероприятий на платформе Knowledge Space

В ходе проекта обнаружился неожиданный вызов: вся логика расчётов добычи была завязана на устаревшую мастер-систему заказчика — именно ремонтное мероприятие было отправной точкой для всех последующих вычислений. Вместо обходных путей команда Knowledge Space реализовала собственную мастер-систему прямо на платформе — так пользователь получил всё в одном пространстве: от планирования мероприятий до итоговых показателей добычи.

Ключевые элементы решения:

создание и редактирование ремонтных мероприятий с горизонтом планирования от трёх месяцев;

автоматический расчёт показателей добычи при переносе мероприятий;

интеграция с внешними системами NIS для подгрузки фактических данных;

диаграмма Ганта для визуализации и ручной корректировки расписания;

многоязычный интерфейс на сербском и английском языках.

Центральный элемент — встроенный оптимизатор совмещения мероприятий. Если на одной скважине запланировано несколько ремонтов в близкие сроки, система предлагает объединить их в рамках одной остановки. Каждая лишняя остановка — это потерянная добыча, поэтому сокращение их числа напрямую конвертируется в дополнительные тонны нефти. При этом финальное расписание остаётся под контролем планировщика — его можно скорректировать вручную через диаграмму Ганта в Knowledge Space.

Архитектурное решение: баланс истории и производительности

Переход с внешней системы потребовал решить классическую дилемму: хранить весь архив мероприятий — значит со временем перегружать систему, исключить историю — потерять аналитическую ценность для прогнозов. Решением стала двухуровневая архитектура: активный контур хранит данные за скользящие три месяца и обеспечивает быстрые расчёты, а данные за более ранние периоды уходят в архив с урезанным, но достаточным для просмотра функционалом. История остаётся доступной, но не нагружает производительность.

Результат

Главный эффект — в том, как изменилась механика реагирования на простой скважины. Теперь команда, имея оптимальный план загрузки бригад, может оперативно реагировать на изменения внутри отчётного периода.

По предварительным оценкам команды NIS, после стабилизации процесса среднее время простоя скважины в ожидании ремонта сократилось на 15–20% за счёт более плотной и обоснованной загрузки бригад. В пересчёте на объём добычи это дополнительные сотни тонн нефти в год с тем же количеством бригад без дополнительных капитальных вложений. Качественно изменилось реагирование на отказы высоко-тоннажных скважин, появилась возможность сценарного прогнозирования добычи на основе оптимального использования ресурсов.

«Ранее у нас отсутствовал единый инструмент планирования, прогнозирования и контроля за операциями, что приводило к дополнительным потерям в добыче. Сейчас, имея на руках оптимальный план загрузки бригад и информацию о доступности ресурсов, у нас появилась возможность оперативного реагирования на изменения в случае непредвиденных отказов, сценарного прогнозирования возможных вариантов использования ресурсов с учетом ограничений, более качественного принятия решений и консолидированного управления данными», — отмечает Герман Ванда, руководитель службы интегрированного планирования и прогнозирования NIS.

Перспективы развития

NIS рассматривает добавление денежных эквивалентов в расчёты: сейчас показатели измеряются в тоннах и кубических метрах, перевод снижения простоев в финансовый эффект даст планированию дополнительную управленческую ценность. Платформа позволяет реализовать это гибко, без перестройки архитектуры — для no-code решений это означает, что заказчик получает рабочий инструмент сегодня и может расширять его завтра, не начиная всё заново.