Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области

МТС расширила сеть LTE в Камызяке – самом южном городе Астраханской области и одном из главных туристических центров региона. Благодаря строительству новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета в городе выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая телеком-инфраструктура появилась в центральной части Камызяка и позволила увеличить емкость сети в местах наиболее высокой нагрузки. Улучшения качества связи почувствуют как жители города, так и многочисленные туристы, которые летом приезжают в Камызякский район, чтобы увидеть цветение каспийских лотосов, отправиться на экскурсии по дельте Волги, рыбалку или водные прогулки.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Камызяк – самый южный город Астраханской области и одна из главных точек притяжения для путешественников. Именно отсюда начинается большинство маршрутов по уникальной дельте Волги –крупнейшей речной дельте Европы, где в июле и августе расцветают каспийские лотосы. В этот период население города заметно увеличивается за счет туристов, а нагрузка на мобильную сеть традиционно возрастает. Гости региона активно пользуются навигацией, онлайн-картами, бронируют экскурсии, публикуют фотографии и видео в социальных сетях и остаются на связи с близкими. Дополнительные мощности сети позволяют сохранить привычное качество мобильного интернета даже в часы пиковой нагрузки.

«Летом Камызяк становится одной из самых популярных туристических локаций Астраханской области. Мы заранее развиваем сеть там, где ожидается сезонный рост интернет-трафика, чтобы жители и гости региона могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами – от навигации и видеосвязи до загрузки фотографий и онлайн-трансляций. Развитие современной телеком-инфраструктуры способствует не только повышению качества связи, но и развитию внутреннего туризма в регионе», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Москвичам интернет не нужен? Столица России в хвосте по объему мобильного трафика

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Мобильный интернет не работает, но цены повысим. В России новый этап удорожания сотовой связи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще