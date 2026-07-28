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Интеграционное решение «Плюс7 ФормИТ» получило сертификат совместимости с СУБД Digital.Q.DataBase

Компании «Диасофт» и «Дата Инновации» завершили тестирование и подтвердили полную совместимость интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с СУБД Digital Q.DataBase. Результаты испытаний закреплены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

В ходе тестирования эксперты проверили работу «Плюс7 ФормИТ» с репозиторием, источником и приемником, построенными на СУБД Digital Q.DataBase, и убедились в полноценной функциональности всех компонентов.

«Плюс7 ФормИТ» – промышленная платформа интеграции, созданная компанией «Дата Инновации», резидентом «Сколково». Она работает в онлайн- и пакетном режиме, позволяя формировать ETL-потоки данных от источников к хранилищам, озерам данных и системам класса Data Lakehouse, осуществлять синхронизацию и миграцию данных в новые приложения, производить обмен информацией с контрагентами. ФормИТ входит в состав интеллектуальной платформы управления данными AIDP от DIS Group.

Digital Q.DataBase – российская система управления базами данных, которая выполняет запросы на диалектах зарубежных СУБД: Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL. Благодаря этому миграция с западных решений проходит без переписывания кода, что сокращает сроки и стоимость импортозамещения.

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Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group: «Совместимость интеграционного решения «Плюс7 ФормИТ» с реляционной СУБД Digital.Q.Database расширяет возможности для наших заказчиков по успешному импортозамещению корпоративных информационных систем и построению быстродействующих аналитических хранилищ данных».

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт»: «Мы последовательно подтверждаем совместимость СУБД Digital Q.DataBase с российскими решениями для различных задач – от бизнес-приложений до платформ интеграции данных. Такой подход позволяет заказчикам выбирать отечественное программное обеспечение без ограничений по совместимости и использовать Digital Q.DataBase в качестве универсальной СУБД при построении современных корпоративных ИТ-ландшафтов».

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