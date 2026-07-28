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Апартаменты набирают популярность у российских туристов

Апартаменты стали самым быстрорастущим сегментом размещения на российском туристическом рынке. По итогам I полугодия 2026 количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году, в то время как спрос на отели различной звездности сохранился на уровне 2025 г. При этом апартаменты набирают популярность как у самостоятельных, так и у организованных туристов. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и платформа для профессионалов туриндустрии «Островок B2B», проанализировав бронирования россиян за январь — июнь 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Островка».

Спрос на апартаменты со стороны самостоятельных путешественников с января по июнь 2026 показал рост на 8% год к году. При этом доля таких объектов размещения в общем объеме заказов заметно опережает популярные отельные категории и составляет 27% (в 2025 г. — 23%, рост на 4 п.п.). Для сравнения, отели без звезд занимают 17% бронирований, гостиницы три звезды — 18%, четыре звезды — 14%.

Тренд на размещение в апартаментах также ярко выражен и в сегменте организованного туризма — среди тех, кто планирует поездки с помощью турагентов. По данным «Островок B2B», количество бронирований квартир через турагентов увеличилось на 11%, а их доля в структуре всех заказов достигла 14%, что на 2 п.п. выше, чем годом ранее.

Эксперты связывают значимый рост спроса на размещение в квартирах сразу с несколькими факторами. С одной стороны, активно расширяется предложение современных и качественных объектов — например, за последний год число апартаментов, доступных для бронирования на сервисах Островка, выросло на 52%. С другой стороны, в высокий сезон квартиры становятся альтернативой классическим отелям: в популярных туристических направлениях спрос на размещение может превышать возможности существующего гостиничного фонда, а новые классифицированные объекты появляются постепенно из-за длительных сроков строительства. Кроме того, на фоне роста стоимости путешествий туристы ищут способы оптимизировать бюджет поездки без ущерба комфорту.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок», отмечает: «Стоимость проживания остается одним из главных факторов при выборе размещения: квартиры обходятся туристам в среднем в 4,6 тыс. руб. за ночь, в то время как в отелях три звезды цена выше — около 5,8 тыс. рублей, в четырех звездах — около 9 тыс. руб. Дополнительная экономия обеспечивается и за счет питания — благодаря собственной кухне в апартаментах туристы могут готовить сами. Кроме того, если существующего количества отелей может не хватать, чтобы удовлетворить весь туристический спрос, особенно в высокий сезон в популярных регионах, то найти подходящую квартиру можно практически всегда».

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Как отмечают эксперты, важная аудитория апартаментов — семьи с детьми. По данным «Островка», на этот сегмент туристов приходится сравнительно большая доля — до 35% всех бронирований. «Апартаменты неслучайно пользуются у семейных туристов особым спросом — отдельным преимуществом является их большая площадь по сравнению с гостиничными номерами, а также наличие большего числа спальных мест. Можно комфортно разместиться втроем, вчетвером или большой компанией, часто в нескольких комнатах. Также зачастую в апартаментах есть общее пространство — например, гостиная, чтобы собираться вместе», — сказала Дарья Кочеткова.

По данным сервисов «Островок» и «Островок B2B», апартаменты пользуются особенно большой популярностью в Калининградской области — на них приходится более 60% всех бронирований самостоятельных туристов в регионе и 33% у организованных туристов.

В число регионов, где апартаменты также занимают существенную долю рынка, входят Республика Марий Эл, Ленинградская и Мурманская области, Башкортостан и Татарстан — до 40% всех бронирований. В Нижегородской, Новосибирской и Новгородской областях — около 35%.

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