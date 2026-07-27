Защищенные панорамные камеры видеонаблюдения PNC-KE5812P-ASM-FL российского бренда Panocam доступны в «АРМО-Системы»

Линейку продуктов российской компании «Панокам» пополнила вандалозащищенная панорамная IP-камера Panocam PNC-KE5812P-ASM-FL шарообразной формы. Новинка базируется на двух идентичных видеомодулях с 1/1,8” 4 МП КМОП-сенсором и 3,6 мм панорамным объективом (углы обзора – 180°/90°), и формирует изображение с общим разрешением до 8 МП, предоставляя детальную картинку. PNC-KE5812P-ASM-FL подходит для переменчивого российского климата, имеет металлический корпус, расширенный диапазон рабочих температур и грозозащиту. Эта панорамная камера видеонаблюдения станет оптимальным выбором для решения охранных задач, в том числе благодаря встроенной видеоаналитике, ИК- и LED-подсветке до 40 метров, а также наличию микрофона, динамика и функции звукового/светового оповещения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Оригинальный шарообразный корпус IP камеры Panocam PNC-KE5812P-ASM-FL с плоскими смотровыми окнами, предотвращающими блики и искажения, позволяет осуществлять панорамный видеоконтроль при любых световых условиях. Новая панорамная камера видеонаблюдения от «Панокам» выделяется компактными габаритами корпуса (110х122 мм), защитой от пыли и влаги по стандарту IP67, от механического воздействия (вандалов) – IK10, а также от скачков напряжения до 6000 В. Все это, вместе с диапазоном рабочих температур от -40 до +60 °С, дает возможность применять модель PNC-KE5812P-ASM-FL для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице в местах с высокими рисками повреждений – от умышленной порчи до ударов молнии.

Детальная панорамная видеосъемка без слепых зон выполняется и днем, и ночью. Сетевая камера видеонаблюдения Panocam PNC-KE5812P-ASM-FL обеспечивает широкий охват – 180° по горизонтали и 90° по вертикали – за счет наличия двух объективов 3,6 мм с автодиафрагмой. Благодаря высокой светочувствительности (0,0007 лк) панорамная камера видеонаблюдения сохраняет цветопередачу при падении уровня освещенности. При нехватке света активируется гибридная подсветка (инфракрасная (IR) плюс видимая (LED)) с дальностью действия обоих прожекторов до 40 метров. На базе LED-осветителя реализовано и тревожное оповещение. Для компенсации сложных световых условий предусмотрены аппаратная функция WDR 140 дБ, режим шумоподавления 3D DNR и др.

8-мегапиксельное панорамное видео и возможность двусторонней аудиосвязи с использованием встроенных микрофона и динамика обеспечивают универсальность применения камеры Panocam PNC-KE5812P-ASM-FL для решения задач системы видеонаблюдения на самых разных объектах. Ключевая особенность модели — трансляция панорамного изображения с максимальной детализацией 5120×1520 пикселей при фреймрейте до 25/30 к/с и возможность одновременной передачи трех настраиваемых потоков. Для каждого потока панорамная камера видеонаблюдения позволяет настроить разрешение, частоту кадров и битрейт (в диапазоне от 3 до 16384 кбит/с). В перечне поддерживаемых алгоритмов сжатия видео имеются кодеки H.265(+) и H.264(+), а звука – G.711A/G.711Mu, G.726/G.726ASF.

Встроенный аналитический функционал камеры PNC-KE5812P-ASM-FL позволяет использовать эту модель не только в целях охраны и обеспечения безопасности людей и имущества, но и для сбора данных для бизнеса. В числе инструментов охранной видеоаналитики панорамная камера видеонаблюдения применяет алгоритмы пересечения виртуальных линий и точную классификацию объектов, в частности, разделяет транспорт на моторный и безмоторный. PNC-KE5812P-ASM-FL способна передавать метаданные, которые содержат информацию об атрибутах и характеристиках зафиксированных объектов. Полученные от камеры «Панокам» статистические сведения можно применять, например, на объектах ритейла, для подсчета клиентского трафика и построения тепловых карт посещаемости различных зон.

Новая панорамная камера видеонаблюдения PNC-KE5812P-ASM-FL российского бренда Panocam уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».